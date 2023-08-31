Україна домагається прогресу на полі бою і підвищує ціну війни для РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, Кремль стикається з посиленням атак дронів на Москву та інші російські міста. Це підриває здатність Путіна забезпечувати безпеку своєї держави.

Україна досягає успіхів у рамках контрнаступу ЗСУ. Ціна війни для Росії неухильно підвищується. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами журналістів, після кількох тижнів ударів по укріплених російських лініях фронту на окупованих сході та півдні українські сили змогли домогтися значних проривів. Це відкриває перспективи для більш рішучого і стрімкого наступу.

Видання пише, що українські війська змогли прорвати першу лінію укріплень на південному сході і прагнуть розширити пролом у російській обороні. Це є частиною заздалегідь обумовленої стратегії. При цьому Кремль стикається з посиленням атак дронів на Москву та інші російські міста. Це підриває здатність Путіна забезпечувати безпеку своєї держави. Це може негативно позначитися на його рейтингу перед виборами у 2024 році.

Журналісти зазначили, що на Україну чекають ще багато важких боїв. Так, війська РФ досі добре окопані. Однак загартовані в боях українські війська використовуватимуть свою перевагу, майбутні тижні допоможуть визначити, чи можна вважати контрнаступ успішним.

Також нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав критиків контрнаступу приїхати і допомогти ЗСУ. Він заявив, що українські військові щодня ризикують своїми життями, але все ж звільняють нові території, кілометр за кілометром.

Крім того, повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг у захваті від контрнаступу ЗСУ. За його словами, ще у 2022 році багато експертів не вірили, що Україна зможе вистояти у війні з РФ і кілька днів. Тепер же ЗСУ показують свою ефективність і звільняють нові території.