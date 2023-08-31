СБУ викрила ділків, які намагались продати 80 танкових двигунів за 77 млн гривень (фото)

Окрім двигунів у бізнесменів на складі виявили прилади нічного бачення та інші деталі для бронетехніки. Двигуни хотіли продати в ЗСУ за ціною втричі вищою за ринкову.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила бізнесменів, які намагались продати українській армії 80 танкових двигунів по втричі завищеній ціні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Бізнесмени намагались продати до Збройних сил партію з 80 двигунів для танків за ціну понад 77 млн гривень. При тому ринкова вартість, як повідомляють правоохоронці, становить майже 24 млн гривень. СБУ вдалось своєчасно заблокувати продаж й запобігти розтрат бюджетних коштів в особливо великих розмірів.

Під час проведення обшуків на складському приміщенні вилучили агрегати. Окрім двигунів було виявлено прилади нічного бачення, а також інші деталі для броньованої техніки. Відтак заведено кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Фото: пресслужба СБУ

Наразі триває слідство, яке має встановити всі обставини злочину й притягнути винуватих до відповідальності. Стаття передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Силові агрегати, серед яких двигуни для Т-72, вже передали українським військовим.

Фото: пресслужба СБУ

Всі заходи відбувались за процесуального керівництва офісу генпрокурора, додали в СБУ.

Нагадаємо, 30 серпня в Одесі затримали розвідника російського угруповання "Призрак", який також воював проти України.

Також ЗМІ писали, що СБУ атакувала дронами "виборчу дільницю" з кадирівцями на Запоріжжі.