"Він замовник вбивства": Путіна можуть "прибрати" після загибелі Пригожина, — Подоляк

Загибель ватажка ПВК "Вагнер", на думку радника голови ОП Михайла Подоляка, запустила незворотні механізми в Кремлі, які можуть призвести навіть до усунення діючого президента.

Загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина може призвести до того, що російська еліта захоче "прибрати" президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 Каналу".

"Авіакатастрофа з Пригожиним відбулась виключно через особисту позицію Путіна. Тобто він є замовником вбивства Пригожина", — сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що те, що до загибелі Пригожина причетний Путін, у Росії розуміють всі ті, хто підтримував власника ПВК "Вагнер". Тому це запустило незворотні механізми в Кремлі. Крім цього, російські еліти тепер свідомо щодо того, що президент РФ не тримає жодного слова та не є договороспроможнім, натомість він підозріло ставиться до свого оточення та знищуватиме всіх через свій параноїдальний страх, вважає радник голови ОП.

Зі слів Подоляка, Путін буде заглиблюватися у конфлікти не лише з Україною, але й з іншими країнами, зокрема технологічними. Це може позбавити еліт можливості відновити співпрацю з цими державами.

Михайло Подоляк наголосив, що російській еліті, яка не хоче бути фізично знищеною Путіним, потрібно зробити декілька кроків, а саме "позбутися" Путіна, сформувати перехідний транзитивний уряд та домовитися з іншими країнами, що він гарантуватиме певні правила у післявоєнний час, і виходити на легальні публічні домовленості. Також РФ необхідно домовитися з Україною щодо швидкого виведення своїх військ з нашої території.

В Офісі президента переконані, що російська еліта не зможе обійтися без особистих фізичних врат, адже Путін буває непередбачуваний.

"Тому їм необхідно ухвалити для себе відповідні рішення", — повідомив Подоляк.

Смерть Євгена Пригожина

23 серпня у Тверській області розбився літак із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Особи загиблих — семеро "вагнерівців" та троє членів екіпажу — підтвердили у РФ. Авіакатастрофа літака з Пригожиним відбулася рівно через два місяці після спроби найманців "Вагнер" зробити заколот проти Москви.

29 серпня поховання Євгена Пригожина відбулося на Пороховському цвинтарі в Санкт-Петербурзі. Адміністрація президента РФ Володимира Путіна наказала "засекретити" похорон Пригожина, зокрема поставили завдання, аби не було масового зібрання громадян у момент опускання труни з тілом в могилу. Відповідне рішення ухвалили в Кремлі спільно зі спецслужбами.

Нагадаємо, 29 серпня голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що з президентом РФ Володимиром Путіним не можна вести ніяких перемовин. Оскільки Євген Пригожин вів переговори з ним, після чого загинув. Немає жодних підстав, щоб вважати, що очільник Кремля поводитиметься інакше.