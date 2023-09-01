Українські військові знищили рекордну кількість артилерії РФ у серпні (інфографіка)

Впродовж всього літа українська армія все більше і більше знищує артилерії. В серпні знищено 691 установку.

Сили оборони України знищили в серпні 691 артилерійську установку. Про це повідомляє військовий експерт Олександр Коваленко.

Українські військові встановили "абсолютний рекорд" зі знищення російської артилерії в межах контрбатарейної боротьби.

"Складно було перевершити результативність відстрілу за червень та липень, але все ж — так. Це своєю чергою зберігає середній показник втрат, які більші за можливості ВПК (військово-промислового комплексу, — Фокус) їх компенсувати", — заявляє Коваленко.

Вибити російські вантажівки Втрати російських військ в артилерії

Також він додав, що серпень став другим за всі місяці повномасштабної війни за кількістю знищеного автомобільного транспорту — 685 одиниць. Більше було тільки в березні 2022 року, коли українські захисники активно спалювали російський автомобільний транспорт. Тоді було знищено 865 машин.

Аналітик не виключає, що восени акцент зміститься на бойові броньовані машини та танки.

Нагадаємо, 31 серпня український FPV-дрон знищив російський танк Т-90. Вартість машини приблизно 3 млн доларів.

30 серпня бійці "Сталевого фронту" знищили дроном-камікадзе російську вантажівку КамАЗ.