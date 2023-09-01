Тричі в одну точку: тактична група "Адам" показала відпрацювання М-777 в Курдюмівці (відео)

Високоточна гармата М-777 влучила по позиціях противника три рази підряд. Над місцем влучання здійнявся стовп темно-сірого диму і запалала пожежа.

Бійці Сил оборони ведуть бої за Курдюмівку у Бахмутському районі на Донеччині. Щоб звільнити населений пункт від окупантів, аеророзвідники та артилеристи провели спецоперацію з виявлення та ліквідації противника. Відео спільної роботи виклали у Telegram-каналі тактичної групи "Адам".

Перші кадри запису — огляд місцевості, щоб визначити можливі схованки противника. Камера збільшує зображення і добре видно, як між будинками пробирається солдат ЗС РФ. Коли аеророзвідники визначили координати цілі, по ній вдарила артилерія — у дописі вказано, що ідеться про гармату М-777.

Гармата вгатила по позиції росіян у деякому напіврозваленому будинку. Другий снаряд упав за 20-50 м лівіше. Потім — ще один удар у першу точку. При цьому третій удар показано з іншого ракурсу — тобто ситуацію відстежували відразу кількома дронами. Щоб закріпити успіх, застосували ще й четвертий снаряд.

Останні кадри запису показують майданчик, де перебували сили противника. На майданчику — руїни, вогонь та дим у точці, по якій поцілила високоточна гармата М-777.

Бої за Курдюмівку: деталі

Курдюмівка — село у Донецькій області, розташоване за 10 км на південь від Бахмуту. Населений пункт окупували росіяни взимку 2022 року, з того часу безупинно точаться бої. До війни там проживало 1200 людей.

Згідно зі звітами Генштабу ЗСУ, українські Сили оборони мають певні успіхи на Бахмутському відтинку фронту — інших деталей ситуації не вказано. У ранковому повідомленні від 1 вересня вказано, що ворог обстріляв 15 населених пунктів, у тому числі Білу Гору, Нью-Йорк, Міньківку, Богданівку, Іванівське, Олександро-Шультине, Дружбу, Північне. Волонтери спільноти DeepState також зазначили, що тривають бойові дії на лінії Кліщіївка-Андріївка-Оріхово-Василівка.

Бахмутський напрямок - ситуація станом на 1 вересня 2023 року Фото: DeepState

Тим часом 28 червня 28 бригада ЗСУ опублікувала відео встановлення українського прапора на Курдюмівській дамбі. При цьому розповіли, що бій тривав півтори доби. Через два місяці, 28 серпня, військовий експерт зазначив, що Силам оборони важливо наростити темп просування під Бахмутом. В іншому випадку, наголосив, ворог набудує там таких же фортифікаційних споруд, як на Запоріжжі.

Нагадуємо, російське командування остерігається ударів українських дронів, які полюють на авіацію ЗС РФ. У мережі опублікували світлини бомбардувальника, який спробували захистити "мангалом" від повітряних атак.

Між тим у РФ виявили бракований снаряд, який не долетів до України під час одного з крайніх обстрілів. Жителі села у російській провінції виявили уламки ракети Х-101: нею планували поцілити по об'єкту на українській території, натомість — влучили по власній.