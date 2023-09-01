Влаштували безвихідь: Міноборони РФ "виманило" Пригожина з Африки, щоб підірвати літак, — ЗМІ

Євген Пригожин планував продовжити діяльність ПВК "Вагнер" у Африці. Російське Міноборони зруйнувало логістику його бізнес-імперії і він намагався це виправити.

"Бізнес-джет" власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина розбився через два місяці після заколоту проти Міноборони РФ. Російська влада навмисно створила ситуацію, що летіти іншим способом у нього не було можливості — він втратив літаки та аеропорти, якими розпоряджалась Група Вагнера. Про це розповіло видання Bloomberg.

Видання посилається на анонімні джерела, утаємничені щодо подій у російській політиці. Одне з цих джерел пояснило, що Кремль навмисно створив проблеми для "вагнерівців", які мав вирішити Пригожин. Зокрема, спершу їм заборонили користуватись літаками Міноборони РФ, потім — закрили доступ до аеропорту Хмеймім в Сирії.

В результаті команди "вагнерівців" втратили можливість вільно переміщуватись. Це стало загрозою для махінацій власника Вагнера у Африці та Азії. Тому росіянин планував поспілкуватись з Міноборони РФ, щоб якось врегулювати цю ситуацію.

Однак, нагадує Bloomberg, коли Пригожин опинився на території РФ, то опинився на борту літака, який з невідомих причин розбився у Тверській області, щойно вилетівши з Москви.

Анонімні джерела видання The Moscow Times впевнені, що знають справжню причину, чому вибухнув літак. На їхню думку, що пряма помста за заколот і "марш справедливості" у червні 2023. "Це покарання", — запевнили співрозмовники видання.

Заколот Пригожина: деталі

Зазначимо, у червні 2023 року Пригожин влаштував заколот та рушив кількома тисячами "вагнерівців" на Москву. При цьому він пояснив, що його не задовольняє. На його думку, міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов не правильно воюють в Україні і, до того всього, намагаються знищити ПВК "Вагнер".

Заколот тривав менше як три доби: після перемовин за участі президента Білорусі Олександра Лукашенка Пригожин погодився припинити марш. Найманці спершу опинились у Білорусі, при цьому втративши важку зброю. Тим часом росіянин запевняв, що у нього все добре: записав відео з Африки, у якому оголосив про продовження "діяльності".

Наразі офіційно не відомо, чому упав літак. Однак серед основних версій — помста Шойгу або ж помста Путіна.

Бізнес Євгена Пригожина: деталі

Пригожин — російський підприємець, який у РФ володів Групою компаній "Конкорд" та ПВК "Вагнер", а також мав бізнес-інтереси у низці країн Африки. Кремль, які свідчать джерела Bloomberg, вирішив взяти під повний контроль і бізнес, і "вагнерівців". Особливо їх цікавлять справи Пригожина у Центральноафриканській республіці.

Представник міноборони РФ вже відвідав ЦАР, зазначили відразу кілька джерел видання. Також очікується, що найманців будуть "тримати на повідку", щоб впливати на Близький Схід та Північну Африку. Якщо ці оборудки Кремлю вдадуться, то він витіснить країни заходу з цих регіонів планети. Втім у цьому є певна небезпека

"Погана новина для Путіна полягає в тому, що це тепер ставить його особисто на лаву підсудних за експлуатацію та зловживання Вагнера", — пояснив експерт Атлантичної ради Алія Брахімі, якого цитує Bloomberg.

Зазначимо, що експерти аналізували можливість функціонування бізнес-імперії Пригожина в руках нових власників. Впевнені, що у його наступників нічого не вийде: у них немає "харизми та контактів" власника Групи Вагнера.

Тим часом російський політолог Валерій Соловей впевнений, що Пригожин не загинув. На його переконання, росіянин має об'явитись і відомстити Путіна за загибель двійника.

Нагадуємо, президент Росії Путін 1 вересня звернувся до школярів. Під час спілкуванню з молоддю він згадував свого дідуся і розказував різні байки. Зокрема, заявив, що РФ начебто "непереможна", бо має особливий "дух".

Тим часом українське конструкторське бюро підтвердило успішний пуск ракети, зданої завдати шкоди військовим об'єктам РФ. Цю інформацію також підтвердили президент України Володимир Зеленський та секретера РНБО Олексій Данілов.