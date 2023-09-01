Бачимо просування: у США визнали успіхи Сил оборони на півдні, — Джон Кірбі

США пропонує не критикувати швидкість просування ЗСУ та можливі удари по військових об'єктах Росії. Американські чиновники впевнені, що подібна критика "не корисна".

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі прокоментував ситуацію на південному відтинку фронту в Україні. З його слів, там дійсно є успіхи, помітні об'єктивному спостерігачу. Про це пише агентство AFP.

Зі слів американського чиновника, Білий дім бачить "помітне просування на Запоріжжі". Також зазначає, що просування почалось 72 години тому, і пояснив, що саме відбулось: Сили оборони "досягли успіху проти другої лінії російської оборони".

Кібрі наголосив, що просування є очевидним для "об'єктивного спостерігача" і пояснив, що США не схильні критикувати український контрнаступ — такі коментарі "не корисні". Головне на даному етапі — стежити, чи в Україні усі необхідне для боротьби: "Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони готові просуватися, що вони мають необхідні інструменти, методи, тренування і можливості для цього прогресу", — сказав посадовець. І підсумував, що ЗСУ просуватимуться з тією швидкістю, "з якою потрібно".

Представник Радбезу США також прокоментував все частіші атаки України на військові об'єкти ЗС РФ. З його слів, США ці удари "не заохочує і не сприяє", але визнає право застосовувати усе можливе, щоб "відвоювати власну землю".

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році: ситуація на півдні

Зазначимо, представниця Міноборони України Ганна Маляр зауважила, що на півдні ЗСУ мають успіхи у напрямку населених пунктів Новоданилівка та Новопрокопівка. Тим часом 1 вересня Генштаб ЗСУ також підтвердив, що є просування у Мелітопольському напрямку: бійці рухаються вперед і закріплюються.

Офіційно є підтвердження, що 28 серпня бійці Сил оборони звільнили село Роботине, розташоване за 20 км від тимчасово окупованого Токмака. Крім того, російські військкори попереджають, що мають погані прогнози щодо села Вербового за 8 км на схід від Роботиного.

На онлайн-карті бойових дій DeepState протягом останніх трьох діб (тобто 72 годин), відзначено на наступні зміни: бійці Сил оборони просунулись на близько 2 км у напрямку села Вербового. Лінія фронту, як свідчить карта, проходить на північній окраїні населеного пункту.

Роботине-Вербове - ситуація станом на 28 серпня 2023 року Фото: DeepState Роботине-Вербове - ситуація станом на 31 серпня 2023 року Фото: DeepState

Нагадуємо, українське КБ "Луч" опублікувало відео пуску української ракети. Експерти припускають, що це може бути запуск далекобійної ракети, здатної пролетіти 700 км.

Між тим раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ отримали нову зброю, яка, можливо, причетна до удару по аеропорту РФ під Псковом. Удар завдали 29-30 серпня і в результаті росіяни втрати чотири літаки Іл-76.