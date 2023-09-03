Окупанти атакували Одеську область 25 БпЛА Shahed: є постраждалі (фото)

Силам ППО вдалося ліквідувати 22 ударні дрони-камікадзе. Атака тривала 3,5 години, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Росія вкотре атакувала Одеську область. Уночі 3 вересня ворожі сили випустили в напрямку регіону 25 ударних БпЛА Shahed-136/131. ЗС РФ атакували південні райони Одеської області, зокрема цивільну інфраструктуру Подунав'я. Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Уночі 3 вересня ворожі сили випустили по Україні 25 ударних БпЛА Shahed-136/131 Фото: Скриншот из Telegram

За останніми даними, масована дронова атака тривала понад 3,5 години. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 22 безпілотники. Унаслідок атаки було зафіксовано влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа. Пожежники оперативно ліквідували загоряння. Відомо про двох постраждалих цивільних осіб. Їм надали медичну допомогу.

Як відомо, ворожі сили продовжують атакувати портову інфраструктуру Одеської області. 14 серпня окупанти тричі обстріляли Одесу. В напрямку регіону ЗС РФ випустили 15 Shahed і 8 крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Уламки пошкодили супермаркет і гуртожиток. Повідомлялося про трьох постраждалих.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк 22 серпня повідомила, що окупанти змінили тактику під час обстрілів мирних міст України. Вони стали більше атакувати місця скупчення людей за допомогою дронів.

Уночі 23 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували Одеську область ударними безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря. Приліт зафіксували по зерносховищу та виробничо-перевантажувальному комплексу в Подунав'ї. Атака тривала три години. Пожежу вдалося локалізувати, про постраждалих не повідомлялося. Силами української протиповітряної оборони було знищено дев'ять дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

У ніч на 30 серпня ЗС РФ провели комбіновану атаку на Київ і область. Українській ППО вдалося знищити майже всі повітряні ворожі цілі. Унаслідок падіння уламків загинуло двоє людей. Зокрема, у Київській області постраждали приватні будинки й навіть місцеве кладовище.