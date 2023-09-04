5 Іл-76 та дороговартістні станції РЕБ та РЛС: оновлені втрати ЗС РФ за даними Oryx (список)
Російська армія втратила значну кількість танків, артилерії та патрульний катер. Завдяки операції ГУР, було знищено 4 та пошкоджено 1 літак Іл-76.
Після вдалих атак безпілотників на російські авіабази ворог безповоротно втратив 4 військово-транспортних літаки Іл-76. Про це повідомляється в оновленому списку втрат Oryx, де на основі фото та відео ведуть підрахунок у ЗС РФ та ЗСУ.
Українські військові продовжують наступальні операції. Під час боєзіткнень було знищено 10 танків по типу Т-62М, Т-72, та Т-90. Деякі з машин не вдалося ідентифікувати. Окрім танків військові знищили 7 одиниць легкоброньованої техніки, а саме БРМ-1К, БМП-1, БТР-82А та броньовики "Тигр-М".
Також продовжується контрбатарейна боротьба: знищено по дві 122-мм САУ "Гвоздика" та 122-мм гармата Д-30 й 1 гаубицю "Мста-Б". Також військові знищили одну пускову установку РСЗВ БМ-27 "Ураган" калібру 220-мм й ТОС-1 "Солнцепек".
Проте окремо варто зазначити про вагомі втрати, які понесли окупанти завдяки діям українських захисників. Військові знищили:
- станцію РЕБ "Свет-КУ" (на озброєні РФ з 2012 року);
- станцію РЕБ "Житель" (на озброєні РФ з 2008 року);
- мобільний РЕБ "Леєр-2" (на озброєні з 2017 року).
Завдяки вдалим діям ГУР на території РФ було знищено 4 та пошкоджено ще 1 військово-транспортний літак Іл-76. Але на фронті ворог також втратив гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Окрім цього був знищений розвідувальний БПЛА ZALA. Окупанти втратили також 4 вантажівки Урал та КамАЗ.
Також ударом БПЛА було знищено патрульний катер проєкту 640 "Тунець". Разом з ним знищили ворожий десант.
Українські військові теж зазнали втрат. У списку додалося 20 одиниць техніки: танки, БПЛА, вантажівки та легкоброньовані БТР, БМП та броньовики. Зокрема у знищені машини додали танк Leopard 2A4, два гелікоптери Мі-8, які розбились в результаті аварії, а також САУ Caesar. Проте у випадку Leopard 2 танковий експерт Андрій Тарасенко вважає, що танк можна відновити й після капремонту він може повернутись в стрій.
Нагадаємо, 4 вересня в ISW підтвердили прорив оборони ЗС РФ на Запорізькому напрямку. Друга лінії оборони окупантів буде слабкішою.
3 вересня ЗМІ писали, що контрнаступ ЗСУ не зупиниться навіть під час дощів.