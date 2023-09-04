5 Іл-76 та дороговартістні станції РЕБ та РЛС: оновлені втрати ЗС РФ за даними Oryx (список)

Російська армія втратила значну кількість танків, артилерії та патрульний катер. Завдяки операції ГУР, було знищено 4 та пошкоджено 1 літак Іл-76.

Після вдалих атак безпілотників на російські авіабази ворог безповоротно втратив 4 військово-транспортних літаки Іл-76. Про це повідомляється в оновленому списку втрат Oryx, де на основі фото та відео ведуть підрахунок у ЗС РФ та ЗСУ.

Українські військові продовжують наступальні операції. Під час боєзіткнень було знищено 10 танків по типу Т-62М, Т-72, та Т-90. Деякі з машин не вдалося ідентифікувати. Окрім танків військові знищили 7 одиниць легкоброньованої техніки, а саме БРМ-1К, БМП-1, БТР-82А та броньовики "Тигр-М".

Також продовжується контрбатарейна боротьба: знищено по дві 122-мм САУ "Гвоздика" та 122-мм гармата Д-30 й 1 гаубицю "Мста-Б". Також військові знищили одну пускову установку РСЗВ БМ-27 "Ураган" калібру 220-мм й ТОС-1 "Солнцепек".

Проте окремо варто зазначити про вагомі втрати, які понесли окупанти завдяки діям українських захисників. Військові знищили:

станцію РЕБ "Свет-КУ" (на озброєні РФ з 2012 року);

станцію РЕБ "Житель" (на озброєні РФ з 2008 року);

мобільний РЕБ "Леєр-2" (на озброєні з 2017 року).

Завдяки вдалим діям ГУР на території РФ було знищено 4 та пошкоджено ще 1 військово-транспортний літак Іл-76. Але на фронті ворог також втратив гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Окрім цього був знищений розвідувальний БПЛА ZALA. Окупанти втратили також 4 вантажівки Урал та КамАЗ.

Оновлений список втрат ЗС РФ Оновлений список втрат ЗС РФ Oryx оновлює дані втрати декілька разів за добу Оновлені втрати окупантів

Також ударом БПЛА було знищено патрульний катер проєкту 640 "Тунець". Разом з ним знищили ворожий десант.

Українські військові теж зазнали втрат. У списку додалося 20 одиниць техніки: танки, БПЛА, вантажівки та легкоброньовані БТР, БМП та броньовики. Зокрема у знищені машини додали танк Leopard 2A4, два гелікоптери Мі-8, які розбились в результаті аварії, а також САУ Caesar. Проте у випадку Leopard 2 танковий експерт Андрій Тарасенко вважає, що танк можна відновити й після капремонту він може повернутись в стрій.

Оновлені втрати ЗСУ Оновлені втрати ЗСУ Оновлені втрати ЗСУ

Нагадаємо, 4 вересня в ISW підтвердили прорив оборони ЗС РФ на Запорізькому напрямку. Друга лінії оборони окупантів буде слабкішою.

3 вересня ЗМІ писали, що контрнаступ ЗСУ не зупиниться навіть під час дощів.