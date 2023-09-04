"Мають понести покарання": у Зеленського назвали мету екстрадиції ухилянтів в Україну

За словами представника президента в Раді Федора Веніславського, незаконний перетин кордону є кримінальним правопорушенням, тож до цього питання будуть залучені правоохоронні органи в межах міжнародного співробітництва.

Екстрадиція ухилянтів в Україну спрямована на повернення осіб, які залишили країну незаконно, і забезпечення їхньої участі в кримінальному розгляді та дотриманні законності. Ці особи мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності відповідно до законодавства. Про це повідомив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону.

"Я не говорив, що це матиме масовий характер. Я говорив про те, що для того, щоб ми повернули тих громадян, які незаконно виїхали, потрібно, щоб щодо цих громадян були зареєстровані кримінальні провадження", — сказав він.

На думку Веніславського, для досягнення цієї мети необхідно встановити факт вчинення протиправних дій, і це вже залежить від дій правоохоронних органів і міжнародного співробітництва в межах правової допомоги.

"Це досить непросте завдання, але якщо людина вчинила кримінальне діяння, вона має нести за це покарання. Ключова мета кримінальної відповідальності це неможливість її уникнути", — додав нардеп.

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