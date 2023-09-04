Туреччина створює безпілотний підводний апарат Deringöz для спостереження (відео)

Одне із завдань підводного апарату буде пошук та знешкодження мін. Для цього Deringöz матиме сучасне обладнання.

Під час оборонної виставки TEKNOFEST один з лідерів в турецькій оборонній промисловості Aselsan представила безпілотний підводний апарат Deringöz. Про це повідомляє Naval News.

Успіх оборонної промисловості Туреччини в безпілотних системах не секрет ні для кого. Безпілотник Bayraktar TB2 вже експортується до більше ніж 30 країн, також продаються й більш сучасніші машини. Тепер турецькі компанії працюють над створенням безпілотних надводних та підводних дронів.

Одну з таких розробок показав Aselsan. Безпілотний підводний апарат Deringöz (DeepEye) — це нова розробка, яка має використовуватись для спостереження. Вперше пристрій показали на виставці IDEF-2023. Але під час виставки TEKNOFEST стали відомі нові деталі щодо підводного апарату.

Deringöz може занурюватись на глибину до 600 метрів, де він зможе працювати протягом 5 годин від однієї батареї. Якщо на розробку встановити ще два акумулятори, то час роботи зросте до 15 годин. Максимальна швидкість підводного безпілотника складає до 5,5 вузлів під водою та до 3 вузлів під час спостереження або 10,2 км/год й 5.5 км/год відповідно. Для функціонування під водою безпілотник матиме гідролокатор бокового огляду та систему уникнення перешкод. Керування відбувається через бортову систему бездротового звʼязку. Також стверджується про можливість збільшення корисного навантаження.

Підводний безпілотник Deringöz має бути готовим на початку 2024 року.

"На першому етапі наша мета — розробити безпілотний автономний підводний апарат, який ми зможемо використовувати для виявлення та знешкодження мін. Наш прототип буде готовий щонайпізніше на початку 2024 року", — заявляє гендиректор STM Озгур Гулерюз.

Репортаж з виставки IDEF 2023

Нагадаємо, 25 серпня ЗМІ писали, що Туреччина створює цифрові війська для безпілотних машин та літальних апаратів.

24 серпня Туреччина передала ГУР Міноборони черговий БПЛА Bayraktar TB2.