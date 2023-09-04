Заливають бетоном докази злочинів: у Маріуполі окупанти "ремонтують" Драмтеатр (відео)

Російські окупанти раніше говорили про відновлення будівлі театру. Зараз цей термін в офіційних документах замінили на "оновлення".

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники знищують докази бомбардування драмтеатру, заливаючи все бетоном. Про це 4 вересня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Драматичний Театр. Почали робити вигляд ремонту. Заливають бетоном залишки фізичних доказів бомбардування", — написав він.

Радник міського голови також зазначив, що раніше російські окупанти використовували термін "відновлення" щодо відбудови розбомбленої ними будівлі закладу культури. Нині термін "відновлення" вони прибрали, і театр в Маріуполі стали "оновлювати".

Росіяни скинули бомбу на Драмтеатр в Маріуполі

Нагадаємо, що що 16 березня 2022 року ЗС РФ скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, який був укриттям для місцевих жителів. За оцінками різних джерел, під завалами будівлі загинуло кілька сотень людей. Попередньо відомо, що в момент авіаудару там перебували приблизно 1,5 тисячі людей.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі росіяни намагаються стерти всі згадки про Україну . У місті масово зносять пошкоджені будівлі та прибирають докази воєнних злочинів ЗС РФ.

"Вбивцею маріупольців номер один", за словами радника мера Петра Андрющенка, виявився 41-річний командир авіаполку РФ, який народився в українському місті Овруч. Наказ про бомбардування Драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі віддавав 41-річний Сергій Атрощенко. Народився він у Житомирській області, пізніше проживав у Росії та окупованому Криму.