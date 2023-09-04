На озброєнні ЗСУ зʼявились іранські танкові боєприпаси, – OSINT-аналітик (фото)

Одні з військових опублікували ящик від боєприпасів, по яких вдалося встановити, що це кумулятивні оперенні снаряди для Т-72.

На озброєнні української армії зʼявились боєприпаси іранського виробництва для гармат серії 2А46. Про це повідомляє OSINT-дослідник War Noir в X (раніше твіттер).

"Цікава фотографія, яку опублікували українські комбатанти, показує рідкісні 125-мм боєприпаси для гладкоствольних гармат 2А46", — написав дослідник.

Характеристики боєприпасу калібру 125-мм

На світлині зображено ящик від снарядів DIO 3BK18M — це кумулятивний оперений боєприпас іранського виробництва. Виробили партію снарядів у 2022 році. Боєприпаси призначені для ураження броньованих цілей й використовується на танках серії Т-72. Він автоматично заряджається в казенну частину, а потім у гільзу. Корпус виготовляється зі сталі.

125-мм боєприпас може пробивати 550 мм катаної гомогенної броні або до 273 мм під кутом до 60 градусів. Максимальна дальність стрільби складає 4000 метрів.

Також автор зазначає, що боєприпаси не були затрофеєно у російських військ.

Нагадаємо, 31 липня аналітики писали, що ЗСУ використовують іранські боєприпаси 2023 року виробництва. Досі невідомо, як снаряди зʼявились в Україні.

3 травня аналітики виявили в ЗСУ іранські боєприпаси 2023 року виготовлення калібру 122-мм.