На кордоні щодня затримують десятки ухилянтів: подробиці від ДПСУ (відео)

За словами спікера відомства Андрія Демченка, переважно йдеться про чоловіків від 18 до 60 років. Таких громадян одразу передають до рук співробітників правоохоронних органів.

Прикордонники щодня затримують на кордоні приблизно 30 осіб, які намагаються незаконно виїхати з України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 4 вересня.

Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років не мають права виїхати за територію України без поважної причини або спеціального дозволу. Однак, багато хто все ж намагається незаконно покинути країну.

"У середньому за добу прикордонники затримують від 20 до 30 порушників, які незаконно намагаються перетнути державний кордон України. Насамперед ідеться про чоловіків — громадян України віком від 18 до 60 років", — заявив Андрій Демченко.

Фіксуються ухилянти як на пунктах пропуску, так і за їхніми межами. У першому випадку чоловіки намагаються використати підроблені документи, проте українські прикордонники швидко це визначають і розвертають їх назад, але не безкарними.

Особи, які незаконно намагалися виїхати за кордон, передаються в руки співробітникам поліції і їх притягують до кримінальної відповідальності.

Для тих, хто намагається перетнути кордон не через пункти пропуску, передбачена вже адміністративна відповідальність.

"Але також ми інформуємо і співробітників поліції, і представників ТЦК для того, щоб вони щодо таких осіб провели подальшу перевірку стосовно їхніх намірів незаконно перетнути кордон", — підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що в Україні викрили масштабну схему ухилення від призову. Послуги зі зняття з військового обліку посадовці районних ТЦК надавали в середньому за 6 тисяч доларів. Отримані довідки ухильники використовували для виїзду за кордон.