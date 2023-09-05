Польща почне локально виробляти корейські танки K2 вже у 2026 році

Підприємства країни будуть виготовляти гідропневматичну підвіску, корпуси танків, а надалі ще й гармату. Польська версія буде маркуватись K2PL.

Контракт на придбання південнокорейських танків K2 одразу передбачав локальне виробництво машин в Польщі. Тепер стало відомо, що локалізація буде вже через три роки. Про це повідомляє польський ресурс Defence 24.

Військо Польське вже отримує перші танки K2, які виготовляються в Південній Кореї. Проте очікується, що у 2026 році почнеться локалізоване виробництво K2PL. Танкісти дуже позитивно відгукуються про нові машини. Вони відзначають високу точність стрільби, гарну оптику, а також маневреність танку.

До 2025 року Польща отримає 180 танків K2, що дозволить переозброїти три батальйони Т-72 та PT-91 Twardy. Додатково рамкова угода дозволяє придбати ще 820 K2, але з них близько 500 машин буде побудовано в Польщі. Усього польська армія планує мати 1000 танків через досвід війни в Україні.

Версія K2PL, за даними Агентства озброєнь, матиме додаткове бронювання, систему активного захисту, а також великокаліберний польський кулемет й більшу кількість програмованих боєприпасів. Також зазначається, що машина має великий потенціал для модернізації.

Польські версії південнокорейських машин вироблятимуться на заводі Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne. Там вже готують інфраструктуру для виробництва. Наразі потрібно додаткові інвестицій у підприємство. Також відомо, що корпуси танків будуть збиратися на Заводі Цегельського, що входить у PGZ й гідропневматичну підвіску на PZL-Kalisz. В подальшому 120-мм гармату теж будуть виробляти поляки. Частково будуть виготовляти електроніку. Цим займеться WB Group.

Нагадаємо, 29 серпня Південна Корея вперше замовила 150 танків K2 з власною системою активного захисту.

26 липня ЗМІ писали, що Південна Корея пропонує танки K2 для Румунії замість американських M1 Abrams.