Суровікіна випустили з-під варти через кілька днів після смерті Пригожина, — NYT

Анонімні американські та російські джерела стверджують, що тепер генерал із позивним "Армагеддон" перебуває на волі, однак чи обмежуються його пересування — невідомо.

Російського генерала Сергія Суровікіна з позивним "Армагеддон" могли випустити з-під варти через кілька днів після смерті глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це пише The New York Times 4 вересня.

Двоє американських чиновників, а також особа, близька до Міністерства оборони Російської Федерації підтвердили в коментарі журналістам, що топ-офіцер ЗС РФ справді вже перебуває на волі.

При цьому, чи є у нього все ще якісь обмеження в пересуваннях — невідомо. Один зі співрозмовників видання впевнений, що хоч йому і вдалося зберегти своє звання, кар'єрних перспектив у нього немає і не буде. Всьому виною нібито підтримка ПВК "Вагнер". Він міг знати про підготовку заколоту всього за кілька днів до його початку, але нікого так і не попередив.

Окремо журналісти The New York Times відзначили фотографію, яка напередодні з'явилася в мережі. Там російський генерал у сонцезахисних окулярах, капелюсі та повсякденному одязі прогулювався зі своєю дружиною. За яких обставин було зроблено фото — невідомо, проте можна зробити висновки, що з-під варти його звільнили.

На Заході підтвердили, що Сергія Суровікіна випустили з-під варти Фото: Осторожно, новости

Однією з перших кадр опублікувала російська журналістка Ксенія Собчак.

"Живий, здоровий, удома, із сім'єю, у Москві", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сергій Суровікін зник з інформаційного простору практично відразу після військового заколоту в РФ наприкінці червня. ЗМІ писали, що генерала відсторонили від служби і затримали. За версією журналістів, екскомандувач Об'єднаного угруповання ЗС РФ в Україні допомагав "кухареві Путіна" координувати дії.

28 серпня повідомлялося, що пропагандисти "напророкували інфаркт" заарештованому генералу Суровікіну після смерті Пригожина. Колишній український нардеп Ігор Марков зазначив, що до цього може бути причетна Україна і Захід.