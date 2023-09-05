Перспектив для досягнення миру в Україні на горизонті не спостерігається, — Ердоган

За словами президента Туреччини, він продовжує виступати за дипломатичне врегулювання конфлікту, адже у війні ніколи не буде переможців. Анкара згодна виступити в ролі посередника, якщо сторони про це попросять.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що найближчим часом війна в Україні не закінчиться, адже для цього немає жодних передумов. Про це він заявив журналістам після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним, передає TRT Haber 5 серпня.

За його словами, позиція Анкари всі ці півтора року залишається однозначною — укладення миру якнайшвидше, однак наразі такі перспективи відсутні на горизонті.

"Від першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію. Ми докладали великих зусиль для запобігання подальшому кровопролиттю. Ми не поглиблювали проблему і не підливали масла у вогонь, ми намагалися домогтися того, щоб обидві сторони зустрілися. На жаль, війна, що триває вже 1,5 року, все ще триває. Жодних перспектив для досягнення миру на горизонті не проглядається", — заявив Реджеп Таїп Ердоган.

Окремо було зазначено, що у війні жодна зі сторін ніколи не перемагає, а якщо укласти мир — тоді не буде і тих, хто програв.

Туреччина продовжить далі виступати в ролі посередника і допоможе країнам укласти мир, якщо таке бажання буде виявлено сторонами.

"Ми також продовжимо відігравати роль посередника в таких питаннях, як обмін полоненими і Запорізька атомна електростанція. Ми сподіваємося, що ця війна, яка завдає шкоди двом нашим сусідам і нашому регіону, якомога швидше закінчиться справедливим і міцним миром на основі міжнародного права", — підсумував президент Туреччини.

Нагадаємо, 4 вересня в російському місті Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та Росії. Під час переговорів найбільше часу приділяли питанню зернової угоди. Росія готова до її відновлення після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.