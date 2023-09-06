Чому під час масованих обстрілів РФ взлітають 4-5 літаків, а випускається 1-3 ракети

РФ переслідує 2 цілі: робити тренувальні польоти разом з бойовими та імітувати велике ударне угрупування. Але є ще одна проблема з самим Ту-22М3, розказав Фокусу авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Російська армія має значну кількість літаків стратегічної авіації. Проте останнім часом буває так, що з російських аеродромів злітає одразу 4-5 бомбардувальників, але далі відбувається пуск 1-3 ракет. Фокус звернувся до авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, щоб дізнатись, чому так відбувається.

Після років експлуатації Росією стратегічних бомбардувальників, було виявлено, що Ту-22М3 має значні недоліки в керуванні, розповів Фокусу Анатолій Храпчинський.

"Літак Ту-22М3 може одночасно нести до трьох ракет Х-22 чи Х-32. Цілком логічно було б дійсно запускати два літаки: відстрілялися та повернулися. … Але з метою запобігання авіаційних інцидентів й льотно-технічних характеристик Ту-22М3 рекомендовано виконувати польоти лише з однією ракетою — або під фюзеляжем, або на крилі. За певний час експлуатації літака було вирішено, що це найбезпечніший варіант експлуатації", — пояснює авіаексперт.

До того ж окупантам потрібно створити велику ударну групу й робити тренувальні вильоти разом з бойовими.

Нагадаємо, 30 серпня російські війська атакували Київ та інші українські міста в ході масованого обстрілу.

5 вересня у РФ завили про створення плануючих бомб ФАБ-1500, що створює нову загрозу для міст та військових.