Нищать сліди: в Міноборони РФ видалили усі згадки про генерала Суровікіна (фото)

У РФ опублікували світлини живого та здорового генерала Суровікіна, якого начебто тримали під арештом два місяці. При цьому паралельно витираються свіжі згадки про нього на сайті російського Міноборони.

Генерал армії РФ Сергій Суровікін поступово "стирається" з ресурсів Міноборони Росії. Офіцер був наближеною особою до власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який розбився в літаку 23 серпня 2023 року. Після цього ЗМІ стверджували, що генерала арештували та зняли з усіх посад. Втім 5 вересня у мережі опублікували світлину, яка начебто доводить, що він вільний і просто прогулюється по Москві. Тим часом згадки про нього зникають з інтернет-сторінок військового відомства.

Видання Meduza зазначило, що для перевірки "стирання" потрібно зайти на сайт Міноборони РФ і запустити там пошук по слову "Суровикин". Після цього на екрані з'являється список результатів і здається, що Суровікін там все ще присутній.

Суровікін - на сайті Міноборони рф

Однак якщо клацнути по посиланню, яке має показати його персональну сторінку як керівника Повітряно-космічних сил, то завантажується порожній екран.

Суровікін зник у розділі "Керівництво" Фото: Скриншот

Поступово також видаляють дописи з новинами про опального генерала, якого підозрюють у причетності до заколоту Пригожина і спробі зняти з посади міністра оборони Сергія Шойгу. Зокрема, деякі записи за 2022 рік вже зникли. Втім, у новинах 2015 року генерал поки що присутній.

Суровікін - у новинах за 2015 рік Суровікін - у новинах за 2022 рік Фото: Скриншот

РосЗМІ також опублікувало коментар російської пропагандистки Анастасії Кашеварової: вона припустила, що Суровікіна "таки зняли". Між тим агентство "РИА Новости" повідомило про звільнення Суровікіна ще 23 серпня 2023 року.

Зазначимо, у офіційному Telegram-каналі Міноборони РФ знайшовся єдиний допис з Суровікіним і він датований 24 червня 2023 року. У ньому чоловік звертається до найманців ПВК "Вагнер": закликає зупинитися і не загострювати внутрішньополітичну ситуацію в Росії.

Генерал Суровікін: деталі біографії

Сергій Суровікін — генерал армії РФ, командувач Повітряно-космічними силами (на сайті Вікіпедії він все ще "командувач"). У 2017 році Путін доручив генералу "навести лад" у Сирії. З березня по грудень топофіцер розгорнув там активні бойові дії і повернув під контроль президента Башара Асада 95% території країни. Після цього очолив ПКС РФ. Під час вторгнення РФ в Україну командував масованими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі.

У червні 2023 року відбувся заколот Євгена Пригожина, який кинув колону з 5 тис. "вагнерівців" на Москву. На той час вважали, що Пригожин та Суровікін мають якісь контакти. Після припинення заколоту генерал на певний час зник з поля зору. У серпня 2023 року NYT повідомило, що його арештували. Однак за кілька днів у мережі опублікували фото, на якому він начебто вільно гуляє Москвою.

Нагадуємо, ЗМІ публікували припущення щодо того, що Євген Пригожин все ж вижив і не загинув у авіакатастрофі: згадують, як він начебто гинув у 2019 році. Однак у Санкт-Петербурзі вже є могила власника Групи Вагнера. Аналогічне поховання відбулось у Москві — у мережі опублікували фоторепортаж з могили командира "вагнерівців" Дмитра Уткіна.