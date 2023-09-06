Сили оборони збираються посилити ППО в одному з регіонів: Наєв поділився подробицями (відео)

За словами генерал-лейтенанта, найближчим часом захист неба від російських атак буде значно вдосконалено. Бійці ЗСУ зроблять усе, що від них залежить.

Сили оборони почали працювати над тим, щоб значно посилити систему протиповітряної оборони в одному з прикордонних регіонів. Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у своєму Telegram-каналі 6 вересня.

За його словами, йдеться про Житомирську область, де найближчим часом планують убезпечити небо від російських атак.

"Ми вживаємо всіх заходів щодо посилення системи протиповітряної оборони. Зокрема, у Житомирській області, під час повітряних нападів 19 і 30 серпня, екіпаж зенітно-артилерійської установки "Гепард" збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження", — йдеться в повідомленні.

У дні атаки до Житомирської області увійшли до 5 ворожих дронів-камікадзе іранського походження Shahed, однак вони могли завдати серйозної шкоди як мирним жителям, так і об'єктам критичної інфраструктури. Тому й було ухвалено рішення поступово укріплювати оборону, щоб не дати російським окупантам досягти мети.

"Я подякував нашим бійцям і наказав, щоб і надалі вони так само зі стовідсотковою ефективністю виконували завдання з прикриття українського неба. Разом переможемо", — підсумував Сергій Наєв.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що ЗС РФ атакували "Іскандером", дронами Shahed і крилатими ракетами під час нічного обстрілу. Пуски ракет різного типу і ударних БПЛА здійснювалися з району Криму, Саратовської області та Краснодарського краю. Силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі, що летіли в бік столиці.