Атака російських БПЛА: у Румунії знайшли уламки дрона ЗС РФ на території країни, — міністр

У населений пункт Плауру виїхала спеціальна група, яка виявила останки російського БПЛА. Після чого глава Міноборони Анхель Тілвар заявив, що уламки безпілотника все ж таки впали на територію Румунії.

Після атаки російських безпілотників на інфраструктуру поблизу українських портів на річці Дунай фрагменти дронів Shahed впали на території Румунії. Як заявив 6 вересня міністр оборони Анхель Тілвар телеканалу Antena 3 CNN, на румунській території було виявлено кілька частин дрона, використовуваного Росією для атак на деякі об'єкти в Україні.

"Я підтверджую, що в цьому районі було знайдено частини, які можуть бути безпілотниками", — заявив чиновник.

Заява надійшла після того, як на місце події в населений пункт Плауру виїхала спеціальна група, очолювана міністром Тілваром, щоб знайти останки дрона, що розбився біля порту Рені.

У підсумку глава румунського оборонного відомства зазначив, що військовим необхідно посилити заходи безпеки, оскільки кількість російських ударів по українських портах збільшилася.

"Ми бачимо, що за досить короткий проміжок часу Росія здійснила низку атак на українські портові споруди і склади, тому я вважаю важливим посилити заходи пильності. У нас буде більше спостережних пунктів, більше патрулів", — сказав Тілвар.

Міністр додав, що ті засоби контролю та захисту, якими володіють румунські військові у цьому регіоні, перебувають у стані підвищеної пильності та боєготовності. Водночас Тілвар додав, що комісія не знайшла елементів, які становили б серйозну небезпеку.

Розбіжності з приводу атаки БПЛА

У ніч на 4 вересня Росія атакувала безпілотниками портову інфраструктуру в Одеській області. За даними ДПСУ кілька ворожих БПЛА вибухнули на румунській території в районі Ізмаїльського порту. Цю ж інформацію підтвердив і речник МЗС України Олег Ніколенко. Із посиланням на дані прикордонників він зазначив, що в Румунії впали дрони іранського виробництва Shahed.

Однак румунська сторона відповіла, що удар безпілотників по Одеській області не становив прямої загрози країні. При цьому в Міноборони категорично спростували інформацію з приводу того, що російські дрони впали на національну територію Румунії. Тоді виступив із заявою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, українська сторона авторитетно стверджує, з доказами, що в Румунію прилетіли дрони Shahed і цьому є фотодокази.