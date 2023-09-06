"Серйозне порушення": президент Румунії прокоментував падіння дрона РФ

Президент Румунії Клаус Йоганніс повідомив, що зажадав термінового і професійного розслідування походження компонентів дронів, що впали на території його країни.

Президент Румунії Клаус Йоганніс 6 вересня заявив, що якщо підтвердиться знаходження частин російського безпілотника на території Румунії, це буде "серйозним порушенням", повідомляє Digi24.

Президент пояснив, що "він зажадав термінового і професійного розслідування походження цих компонентів, а також моменту і обставин їхнього прибуття на територію Румунії".

Клаус Йоганніс назвав напади на українську інфраструктуру в районі Дунаю військовим злочином.

"Якщо підтвердиться, що ці елементи походять від російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприпустимою і серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії, держави-союзника НАТО. Як я вже згадував раніше, ці напади на українську цивільну інфраструктуру, що є військовими злочинами, відбуваються на дуже невеликій відстані від румунського кордону. Однак ми пильні й перебуваємо в постійному контакті з іншими союзниками по НАТО. Повторюю: всередині НАТО ми дуже добре захищені, а Румунія користується надзвичайно сильними гарантіями безпеки, найсильнішими за всю нашу історію", — заявив Йоганніс.

Міністр оборони Анхель Тілвар визнав у середу, що на території Румунії було виявлено уламки російського безпілотника. Влада зараз аналізує останки, щоб перевірити, чи дійсно це російський дрон. Днем раніше офіційні особи Бухареста спростували інформацію про те, що будь-який безпілотник, відправлений росіянами проти українських портів на Дунаї, впав на територію Румунії.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про те, що російський безпілотник не падав на території країни. Румунія має сценарій на випадок, якщо на територію країни "щось" впаде, зазначив президент Клаус Йоганніс.

Крім цього, у Міноборони Румунії повідомили, що російські безпілотники не становили прямої загрози країні. Крім цього, відомство заявило, що країна вжила "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі.