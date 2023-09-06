"Маємо справу з гангстерами": НАТО має агресивніше поводитися з Росією, — польський генерал

Польський генерал Раймунд Анджейчак порівняв Росію з гангстером і закликав усіх задуматися про довгострокові наслідки для НАТО, якщо Україна програє у війні.

Якщо Україна програє війну з РФ, а Білорусь потрапить під повний контроль Кремля, то Польщі доведеться збільшити свої збройні сили. Тоді НАТО втратить авторитет у світі, чим може скористатися Китай . Про це заявив польський генерал Раймунд Анджейчак на Карпацькому економічному форумі, пише Guardian.

Анджейчак порівняв Росію з гангстером і закликав усіх замислитися про довгострокові наслідки програшу України у війні.

"Схоже, ми маємо справу з гангстерами, божевільними поганими хлопцями", — сказав він.

За його словами, РФ часто погрожує ядерною зброєю світу, а тому НАТО необхідно поводитися агресивніше. Так, Альянс також має нагадати Росії, що в нього теж є ядерна зброя.

"Не хочу занадто нагнітати обстановку, але що не так із нашим словниковим запасом? НАТО — ядерна організація", — сказав він.

Крім того, Анджейчак заявив, що НАТО потрібно зрозуміти, що воно робитиме, якщо російські найманці ПВК "Вагнер" усе-таки зважаться на напад на Польщу або іншого члена Альянсу. Чи буде тоді застосовано 5 статтю, яка передбачає, що, якщо одна держава-член стає жертвою збройного нападу, всі інші країни вважатимуть цей акт насильства також на себе.

"Ми стоїмо перед прямим кордоном з Калінінградом і Білоруссю. Це більше не холодна війна 2.0", — додав генерал.

Нагадаємо, що 4 вересня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ кілька ворожих безпілотників вибухнули на території Румунії.

Також 1 вересня повідомлялося, що Росія поставила комплекс "Сармат" на бойове чергування. Поставка на бойове чергування РС-28 "Сармат", ракети якого летять на 18 тис км, може стати черговим козирем для президента РФ у ядерному шантажі. Роспропаганда запевняє, що удари комплексу відбити неможливо, але НАТО може засікти спроби пусків супутниками та аеророзвідкою.