"Будують систему": у ВМС розповіли про спроби РФ захистити Кримський міст (відео)

За словами речника командування Дмитра Плетенчука, не існує такого "паркану", який не могли б подолати українці.

Російська Федерація вживає заходів, щоб захистити Кримський міст від можливих атак. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 7 вересня.

Спікер зазначив, що наразі за оборону Керченського мосту відповідають 6 катерів і 5 кораблів Прикордонної служби Федеральної служби безпеки РФ. За його словами, найкраще окупанти охороняють південний напрямок, оскільки, ймовірно, очікують атак звідти.

Крім того, для захисту мосту російські загарбники споруджують систему різних бар'єрів. Насамперед ідеться про бонові загородження.

"Вкотре наголошую, що парканів, які ми не можемо подолати, не існує", — заявив Дмитро Плетенчук.

Речник також зазначив, що окупанти в Криму постійно готуються до атак по півострову, а також продовжують, за можливості, постачати на півострів зброю через Кримський міст.

Нагадаємо, судячи із супутникових знімків від 5 вересня, на Кримському мосту російська влада замінила пошкоджений проліт, який постраждав від атаки безпілотників 17 липня.

Ми також повідомляли, що 2 вересня в Міноборони РФ заявили про нібито атаку "напівзаглибних безекіпажних катерів" на Кримський міст. У російському оборонному відомстві відзвітували про знищення трьох дронів.