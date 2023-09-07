"З чого їх запускати?": експерт назвав проблему з передаванням Україні далекобійних ракет Taurus

За словами аналітика Івана Киричевського, американські багатоцільові винищувачі F-16 не призначені для німецької зброї. А ось шведські Gripen підходять, але перспектива їх отримання невелика.

Для запуску далекобійних ракет Taurus, які потенційно може передати Німеччина, Україні знадобляться західні винищувачі на кшталт шведських Gripen. Складність полягає в тому, що у нашої країни немає такого виду авіації. Про це розповів експерт інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Іван Киричевський у коментарі "РБК-Україна" 7 вересня.

За його словами, вийти з положення можна, якщо переобладнати вітчизняні Су-24, щоб вони змогли запускати цей вид ракет. Така схема вже використовувалася зі Storm Shadow і SCALP.

Це стало можливим завдяки тому, що всі три види ракет розробляли в рамках єдиного європейського проєкту під назвою Apache у 1980-х роках, коли було ухвалено рішення не закуповувати крилаті ракети у Сполучених Штатах Америки.

"Storm Shadow і SCALP — два типи далекобійних ракет повітряного базування, найбільш поширені в Європі. В Іспанії є кілька десятків Taurus, але для їхнього передання їм все одно потрібен дозвіл Німеччини. У тому, що стосується Taurus, також є інше питання — з чого їх запускати", — зазначив Іван Киричевський.

Штатним носієм ракет Taurus можуть стати шведські літаки Gripen, але Україна ще далека від їх отримання. А ось американські F-16, які прибудуть на початку 2024 року, не призначені для німецької зброї. Але завжди можна використовувати "перехідник" від ударного літака Tornado.

Нагадаємо, 29 серпня колишній глава Міноборони Олексій Резніков анонсував передавання Україні далекобійних ракет. За його словами, настрій стосовно майбутньої військової допомоги від Заходу залишається оптимістичним.