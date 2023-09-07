Дешево та сердито: як ще МіГ-29 може ефективно збивати іранські дрони Shahed-136

AKPWS — це керована ракета, яку в США інтегрували на винищувач F-16. Виникає питання, чи можна їх інтегрувати на МіГ-29 для перехоплення російських дронів-камікадзе.

Російські окупанти вже декілька днів атакують портову інфраструктуру. Зокрема в ніч з 6 на 7 вересня було випущено 33 дронів, з яких 25 змогли збити. Тому у Defense Express міркують, чи зміг би МіГ-29 стати носієм ракет APKWS.

За останні два дні окупанти запустили 68 дронів-камікадзе Shahed-136, з яких збили 50. Через збільшення загрози баражуючих боєприпасів є потреба пошуку нових рішень для боротьби. І тут у виданні звертають на увагу на американський досвід для боротьби з БПЛА. Ще у 2019 році вони інтегрували ракети APWKS на винищувач F-16.

Для України досвід може бути особливо корисним, бо вже у наступному році армія отримає винищувачі F-16. Проте за такою ж концепцією, чи можна боєприпаси інтегрувати на наявні зараз МіГ-29. Керована ракета APKWS має достатньо широку гнучкість. В ЗСУ їх використовують з наземних установок.

APKWS - це система лазерного наведення для некерованих ракет Hydra 70

APKWS це доволі дешева ракета, яка може бути масовою зброєю для боротьби з Shahed-136. Одна ракета може коштувати кілька тисяч доларів. На фоні ймовірного вичерпування запасів радянських ракет класу "повітря-повітря", APKWS може стати альтернативою.

"Відповідно, хоча б ці вищеназвані фактори й стимулюють задуматись, а чи можливо взагалі адаптувати під наші МіГ-29 ракети APKWS як інструмент боротьби з ворожими Shahed-136", — резюмують автори.

Нагадаємо, 1 вересня ЗМІ писали, як зможе Україна використовувати ракети Sidewinder. Один з варіантів це винищувач Су-29 чи МіГ-29.

1 травня Повітряні сили вперше показали американські 127-мм ракети Zuni для Су-25.