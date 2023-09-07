"Продемонструвати легітимність": РФ готується до псевдовиборів на окупованих територіях, — ЦНС

Російські окупанти намагаються зробити "день єдиного голосування" на псевдовиборах у місцеві органи влади і Держдуму країни-агресора гарною легітимною картинкою для російської пропаганди.

Сьогодні, 7 вересня, останній день так званого "дострокового голосування", яке окупанти проводять на вулицях населених пунктів тимчасово окупованих регіонів України за допомогою "мобільних дільниць". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Завтра, 8 вересня, загарбники відкриють "виборчі дільниці", які працюватимуть три дні, але вже сьогодні росіяни починають організовувати масовку, для чого закривають бюджетні установи, залучають "волонтерів" зі студентів різних навчальних закладів, завозять псевдомешканців з Росії. І все це — під прицілами автоматів і розставлених камер так званих "журналістів" і "воєнкорів".

"Порожність більшості дільниць пояснюватимуть тим, що більшість населення проголосувала за місцем проживання… Проте важливим нюансом є те, що мешканці ТОТ не поспішають відвідувати дільниці й тому Кремль вигадав схему, в якій відсутність явки на "виборах" можна приховати. Тому "голосування" розтягнули", — додають у ЦНС.

Як підкреслюють фахівці Центру, весь цей фарс під назвою "вибори у РФ", де вибори по суті насправді відсутні, має на меті одну чітку пропагандистську мету: продемонструвати "легітимність" російської влади на тимчасово окупованих територіях та "єдність нації" навколо свого фюрера.

Проте вже наразі відомо, що ажіотажу навколо цих псевдовиборів не спостерігається та окупантам доведеться докласти зусиль для імітації легітимності "виборчого процесу". Тому, наприклад, в окупованих районах Херсонської області "місцева" влада почала роздачу продуктових наборів поруч з "пунктами голосування". Таким чином російські агресори створюють привабливі картинки для своїх "медіа".

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих регіонів і надалі ігнорувати "вибори" й попереджає про можливі провокації росіян на "виборчих дільницях", аби мати привід мобілізувати своє суспільство на війну.

Псевдовибори РФ: що відомо

Наприкінці серпня стало відомо, що окупаційна влада все ж таки готується до проведення так званих виборів у місцеві ради на тимчасово окупованих територіях України. Як пише Фокус, загарбники навіть дозволили місцевим мешканцям голосувати без російських паспортів.

При цьому партизанський рух АТЕШ попередив, що завдяки "виборчим спискам" загарбники зможуть оновити списки для мобілізації, а Маріупольська міська рада назвала псевдовибори "насмішкою над демократією".

Водночас Верховна Рада України закликала світову громадськість не визнавати ці "вибори" РФ, які вона проводить під дулами автоматів.