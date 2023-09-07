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Воєнний фокус

Rafale на підйомі: Франція планує збільшити продажі винищувачів на Близькій Схід

Олександр Матвієнко
Dassault Rafale

Обставини складаються так, що Франція може стати єдиним варіантом для Катару, Саудівської Аравії та Єгипту через те, що вони мають складнощі з іншими винищувачами.

Французька компанія Dassault знаходить нові можливості для постачання власних літаків Rafale в країни Близького Сходу. Про це повідомляє Defense News.

Ізраїль наполягає, щоб Катару не продавали F-35. Німеччина наклала вето на блокування постачання винищувачів Eurofightter в Саудівську Аравію. Тому Франція бачить можливість "відкусити більший шмат пирога" на близькосхідному ринку. У липні міністр збройних сил Себастьєн Лекорню відвідав Катар, де провів зустріч націлену на зміцнення стратегічного партнерства у промисловості.

Після цієї зустрічі ЗМІ писали, що Катар може придбати ще 24 Rafale й довести загальну кількість літаків до 60 одиниць. Аналітики вважають, що такий контракт видається ймовірним. Катару мати 60 французьких дронів вигідно з двох причин: посилити можливість стримування та з політичною точки зору, щоб мати вплив на Францію.

"Вони [катарський уряд] розглядають винищувачі, як можливість придбати стратегічні відносини, а з огляду на їхню недавню історію з сусідами по Перській затоці, вони надзвичайно важливі для Катару. Справа не в Rafale", — сказав директор Aerodynamic Advisory Річард Абулафія, маючи на увазі нещодавню дипломатичну кризу, під час якої кілька країн звинуватили Доху у фінансуванні терористичних угруповань.

Також Саудівська Аравія може придбати французькі винищувачі: постачання Eurofighter заблоковане, F-35 їм не продають. Але деякі експерти вважають, що ймовірніше Єгипет придбає Rafale, а не сауди, бо їхня угода з РФ на постачання Су-35 зірвалася. До того ж вони вже мають 54 французьких літаки.

Нагадаємо, Франція програла в тендері Індонезії на придбання винищувачів. Вони обрали F-15EX.

В березні Франція спростувала чутки про наміри придбати для України винищувачі Mirage 2000.