Російський дрон знищено: Повітряні сили показали роботу установки Gepard на Одещині (відео)

Українські військові відкрили вогонь та знищили російський дрон за кілька секунд за допомогою німецької самохідної установки Gepard.

Вночі 7 вересня в Одеській області під час ворожої атаки дронів по Одеській області зенітна установка Gepard знищила російський Shahed. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗС України в Telegram.

"Ворожий Shahed знищено!" — йшлося в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ показали в бойовій роботі німецьку зенітну самохідну установку Gepard. На кадрах видно, як українські військові відкрили вогонь з установки Gepard. Кілька влучних пострілів — і ворожий дрон Shahed знищено в небі.

Німецька зенітна самохідна установка Gepard

Зенітна установка має вагу 48 тонн, здатна розвивати швидкість до 65 кілометрів на години та випускати до 1100 снарядів за хвилину. Вона є ефективною проти повітряних цілей та в боях із броньованою технікою. Її ефективна дальність становить від 3,5 до 5,5 км залежно від боєприпасів. Установка Gepard озброєна двома 35-мм гарматами "Ерлікон", кожна з яких випускає 550 снарядів за хвилину, за секунду — 18 снарядів.

Установка має потужні радіолокаційні системи — радари, що моніторять повітряний простір у радіусі 15 км. Крім цього, Gepard здатен ідентифікувати повітряні об'єкти за принципом "свій-чужий".

Зенітна установка Gepard Фото: Flickr

ЗС РФ обстріляли Одещину вночі 7 вересня: що відомо

У ніч на 7 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували кількома групами ударних БПЛА іранського походження Shahed-136/131 Сумську та Одеську області. Це вже четверта за п'ять днів атака на Ізмаїльський район.

Зі слів голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ворог атакував південну частину області протягом щонайменше трьох годин поспіль. 4

У результаті обстрілу постраждало двоє водіїв вантажівок. Також було зруйновано елеватор та адміністративні приміщення. Від вибухової хвилі пошкодження зазнали приватні домоволодіння.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що Rheinmetall налагодив виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Україна вже отримала партію снарядів для Gepard.