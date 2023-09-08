Загадкове привітання Буданова: глава ГУР розповів, що загадав, задуваючи свічки (відео)

Начальник української військової розвідки зазначив, що бажання, яке він загадав на гучному відеоролику, "цілком зрозуміле".

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов озвучив бажання, яке він загадав, задуваючи свічки на вітальному відео до Дня військової розвідки. Про це він розповів в ефірі телемарафону 7 вересня.

"Бажання цілком зрозуміле — якнайшвидшої, повної, всеосяжної перемоги України", — сказав глава розвідувального відомства.

Крім того, Кирило Буданов прокоментував вибух, який пролунав у момент, коли він задув свічки. Він зазначив, що не може сказати, де в цей момент "прилетіло".

"Це покаже час", — додав глава ГУР.

Начальник розвідки також відповів на запитання про те, який "подарунок" ворогу піднесло відомство у своє професійне свято.

"Ми не шкодимо ворогу, ми повертаємо назад своє. А те, що там іноді у ворога відбувається... ну це кара небесна, якщо завгодно", — сказав Кирило Буданов.

Кирило Буданов про загадане бажання

Нагадаємо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський присвоїв керівнику Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта.

Раніше, 1 вересня, Кирило Буданов заявив, що війна має бути перенесена на російські території, і операції там мають реалізовуватися якомога ширше. Він також підкреслив, що Україна не працює за тими методами, які використовує РФ.