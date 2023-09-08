РФ почала найбільше втрачати Т-80: оновлені втрати окупантів за даними Oryx (список)

Окрім танків російські війська втратили 20 одиниць легкої техніки, серед якої БМП та бронетранспортери.

Російська армія втрачає значну кількість техніки, яка складається з БМП та МТ-ЛБ, танків та артилерії. Про це повідомляє проєкт Oryx, в якому ведеться список втрат окупантів та України на основі відео чи фото.

Українські військові знищили 9 танків, серед яких 4 Т-80БВ, 3 Т-72Б3 та по одному Т-72АВ й Т-90М. Окрім цього було знищено й пошкоджено 20 одиниць легкоброньованої техніки:

7 БМП-2;

6 БМП-1;

3 МТ-ЛБ, одна з яких була з зенітною установку ЗУ-22 на борту;

по 1 БМП-1АМ, БМП-2М "Бережок", БМД-4М, БТР-82А.

Окрім цього ЗСУ знищили дві реактивні установки БМ-21 "Град", один "Ланцет", а також одразу 10 вантажівок "Урал", "КамАЗ" та "МАЗ". Усього в списку втрат додалося 43 одиниці техніки.

Втрати російських військ

В українській армії, за даними Oryx, було менше втрат. Втрачено два танки Т-64БВ, 3 БМП та БТР, а також кілька вантажівок. Усього у списку втрат, які потрапили на фото та відео було 12 одиниць техніки.

Втрати українських захисників

Нагадаємо, 7 вересня російські війська залучають під Бахмутом новітні зразки техніки, в бій йдуть як танки Т-90М "Прорив", так і нові модифікації БМП.

Також 5 вересня ЗСУ розбили дронами одразу дві САУ "Нона" й БМП окупантів.