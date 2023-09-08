Залужний опублікував унікальні кадри звільнення Балаклії від ВС РФ (відео)

Рік тому українські війська деокупували місто під час контрнаступу на Харківщині. Головнокомандувач ЗСУ згадав, як це відбувалось.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував унікальне відео у річницю деокупації міста Балаклія у Харківській області від ЗС РФ. Про це відомо з його поста у Telegram від 8 вересня.

Рік тому, 8 вересня 2022 року, захисники повернули під свій контроль Балаклію. Це сталося під час першого етапу Слобожанської наступальної операції.

"Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація створила сприятливі умови для розвитку наступу на Куп’янськ", — згадав головнокомандувач ЗСУ.

Він розповів, що у наступі на Харківщині тоді брали участь танкові, механізовані та легкі моторизовані підрозділи, Їх підтримували далекобійна артилерія та реактивні системи залпового вогню. Після прориву оборони російських окупантів за звільнення територій взялися мобільні рейдові групи.

"Дякую українським захисникам. Разом — до Перемоги", — додав Залужний.

Нагадаємо, за даними проєкту Oryx, за час повномасштабної війни на території України ЗС РФ втратили вже 402 танки Т-80БВ. Загалом російські окупанти втратили вже 622 танки Т-80 різних модифікацій.

У ДПСУ показали знищення двох російських вантажівок під Куп’янськом. Бійці "Сталевого кордону" використали FPV-дрони, щоб знешкодити УАЗи ЗС РФ поблизу лінії фронту.