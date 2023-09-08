"Стане перемогою шантажу": МЗС України відреагував на можливе послаблення санкцій проти РФ

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, послаблення санкцій проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою продовольчого шантажу. Позиція Києва залишається незмінною.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 8 вересня заявив, що послаблення санкцій проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і посилить відчуття безкарності Москви. Відповідний допис він зробив у Facebook.

Він наголосив на незмінності української позиції щодо того, що послаблення санкцій проти РФ призведе до нового шантажу з боку Кремля.

"Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу", — зазначив речник МЗС.

Він наголосив, що світ має повернути Російську Федерацію до виконання своїх зобов'язань, а не пропонувати поступки.

"Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та не заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки", – підкреслив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що Україна готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як у межах Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути.

Що передувало заяві речника МЗС

Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення німецького видання Bild про те, що ООН нібито пропонує Росії відновлення "зернової угоди" на вигідних для Москви умовах, включно з фактичним скасуванням санкцій. Видання посилається на "секретний лист" генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За даними видання, у листі до Лаврова Гутерріш нібито пропонує "чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і РФ", яка має "призвести до відновлення Чорноморської ініціативи".

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Ердоган під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним 4 вересня заявив, що Анкара готова стати посередником у проведенні переговорів між Україною і Росією.

Ще ми повідомляли, що за даними ЗМІ від 18 серпня, Росія, Туреччина і Катар працюють над новою угодою про експорт зерна, яка могла б стати альтернативою "Чорноморській зерновій ініціативі".