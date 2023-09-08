Удар по Кривому Рогу: все, що відомо про ракетну атаку ЗС РФ на місто (фото, відео)

Уранці 8 вересня у Кривому Розі прогриміли вибухи. Місцева влада підтвердила приліт по адміністративній будівлі в місті. Фокус розібрався, що відомо наразі про чергову атаку ЗС РФ на місто.

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Кривому Рогу вранці 8 вересня постраждали 73 людини. Також 1 людина загинула. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у себе в Telegram.

"За уточненою інформацією, у Кривому Розі — 73 постраждалих. Із них 35 — у лікарні. Стан 34-річного та двох 28-річних чоловіків медики все ще оцінюють як важкий. Одна людина загинула", — написав він.

За його словами, у місті в місті пошкоджено 62 багатоквартирні будинки та 7 приватних будинків. Побито понад півсотні автомобілів. Комунальні служби все ще розчищають територію від уламків. Вивезено близько 210 т зруйнованих конструкцій.

Удар ЗС РФ по Кривому Рогу: чим стріляли окупанти

Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, за попередньою інформацією, вранці 8 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетою "Іскандер-М". Також, як зазначив військовий, це міг бути результат роботи реактивної артилерії ворога.

"Остаточно скажуть фахівці, які працюють на місці, де буде знайдено уламки ракет — двигун, елементи, за якими можна ідентифікувати тип боєприпасу", — сказав він.

За словами Ігната, Кривий Ріг — прифронтове місто, а тому росіяни можуть бити по ньому з малої відстані. Іноді сигнали повітряної тривоги не встигають спрацювати. Для атаки на прифронтові міста ЗС РФ часто використовують ракет С-300, РСЗВ, а також "Іскандер-К".

Удар ЗС РФ по Кривому Рогу: що відомо

Зазначимо, що вранці 8 вересня в Кривому Розі прогриміли вибухи. Про це повідомив кореспондент Фокуса. Потім о 9:03 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що в місті прогримів вибух, і закликав громадян не знімати наслідки атаки ЗС РФ.

Згодом приліт підтвердив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ракета влучила в адмінбудівлю", — написав він.

Потім міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що внаслідок прильоту в Кривому Розі зруйновано поліцію. На місці удару виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів.

Як пізніше повідомив Вілкул, ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю, в якій було кілька офісів. Він окремо зазначив, що там також був офіс його фонду "Українська перспектива".

У Школі мистецтв за пам'ятником Святому Миколаю було розгорнуто штаб допомоги постраждалим людям, де вони можуть залишити свою заяву.

Потім стало відомо, що внаслідок прильоту постраждали також багатоквартирні будинки. Поліція почала обхід, щоб перевірити стан мешканців. Як розповів глава Нацполіції України Іван Виговський, загиблим виявився вільнонайманий співробітник поліції охорони.

Ракетна атака Кривий Ріг 8 вересня Ракетна атака Кривий Ріг 8 вересня Ракетна атака Кривий Ріг 8 вересня Ракетна атака Кривий Ріг 8 вересня

"Дев'ять співробітників поліції дістали поранення, трьох із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу", — заявив він.

О 14:52 стало відомо про те, що роботи з розбору завалів у Кривому Розі співробітниками ДСНС завершено.

Удар ЗС РФ по Кривому Рогу: молодий житель міста пережив дві ракетні атаки

Молодий житель Кривого Рогу на ім'я Дмитро двічі пережив російські ракетні обстріли. За його словами, він двічі був просто в епіцентрі удару. За його словами, ще 31 липня він опинився під завалами і отримав травми.

Дмитро розповів, що йому довелося лікуватися від компресії шийних хребців, контузії та струсу головного мозку. Потім російські окупанти знову завдали удару по Кривому Рогу вже 8 вересня.

Нагадаємо, що 8 вересня ЗС РФ також скинули авіабомбу на житлові будинки в Херсонській області. За словами глави МВС Ігоря Клименка, на місце оперативно прибули рятувальні служби, які приступили до розбору завалів. Відомо про трьох загиблих.

Крім того, цього ж дня окупанти завдали удару по житлових будинках у Сумах. ЗМІ публікували кадри. З-під завалів дістали собаку і двох пенсіонерів.