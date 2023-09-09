Після інциденту з дронами РФ: США перекинуть до Румунії додаткові винищувачі

За словами міністра оборони Румунії Анхеля Тілвара, НАТО істотно збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні.

США мають намір відправити до Румунії додаткову кількість бойових літаків після падіння російських безпілотників на румунській території. Про це пише портал Realitatea з посиланням на міністерство оборони Румунії.

Повідомляють, що глава Міноборони Румунії Анхель Тілвар провів зустріч із послом США в Румунії Кетлін Кавалець, у рамках якої обговорювали безпекові питання та співпрацю між Вашингтоном і Бухарестом.

Крім того, йшлося про ситуацію в регіоні на тлі нещодавніх атак Збройних сил Росії на порти України біля кордонів Румунії.

Румунський міністр підтвердив заяву генсека НАТО про те, що присутність Альянсу в Чорноморському регіоні було істотно збільшено. За його словами, було вжито додаткових заходів біля кордонів, посилено моніторинг і охорону повітряного простору.

"Для нас безпека наших громадян має першорядне значення, особливо мешканців населених пунктів, які знаходяться поблизу жорстоких атак Російської Федерації на українські цивільні порти", — заявив Тілвар.

Зі свого боку американський дипломат сказала, що Вашингтон занепокоєний ситуацією в Чорноморському регіоні у зв'язку з ударами ЗС РФ по українській портовій інфраструктурі на Дунаї.

Нагадаємо, 6 вересня Північноатлантичний Альянс відреагував на падіння і детонацію на території Румунії безпілотних літальних апаратів Shahed. У НАТО висловили "тверду солідарність" із Бухарестом.

Ми також повідомляли 8 вересня, що Національний комітет Румунії з надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про підвищення рівня захисту мешканців у прикордонних районах, розташованих поруч із містами України, які піддаються регулярним обстрілам з боку Росії.