РФ перекинула до Роботиного війська з інших напрямків: наступ окупантів під загрозою

За інформацією британських аналітиків, на інших ділянках фронту стало значно менше військових, відповідно вони стали вразливими. У Генштабі підтвердили інформацію розвідки.

Російська Федерація перекинула до населеного пункту Роботине Запорізької області, який деякий час тому знову перейшов під контроль України, нові підрозділи окупаційних військ. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 9 вересня.

За словами аналітиків, такі дії з боку ЗС РФ можуть обмежити їхню здатність наступати на інших напрямках фронту, адже підрозділи перекидають саме звідти.

Окупанти почали перекидати нові підрозділи військ до Роботиного Фото: DeepStateMAP

Тим часом Збройним Силам України вдалося просунутися вперед до головної лінії оборони РФ, яка розташована безпосередньо поруч із населеним пунктом Роботине. Українські захисники обрали тактику поступового тактичного просування до російських позицій, що дає змогу досягати нових вершин.

У зв'язку з цим противник був змушений передислокувати свої сили з інших районів фронту, де не такі активні бої. Росіяни, які прибули, повинні будуть замінити розбиті підрозділи біля Роботиного.

"Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити свої наступальні операції на інших ділянках лінії фронту", — ідеться в повідомленні.

Окремо британські аналітики відзначили роботу ЗСУ на Донбасі. Зафіксовано успіхи між Кліщіївкою та Андріївкою на Бахмутському напрямку, де триває тиск на позиції російських окупантів.

ЗСУ досягають успіхів у районі Бахмута Фото: DeepStateMAP

Ситуація в Роботиному: коментар Генштабу

У зведенні Генштабу від 9 вересня підтвердили інформацію про те, що росіяни змушені перекидати на фронт у Запорізькій області найефективніші свої підрозділи, щоб спробувати утримати позиції.

"Противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ і намагається відновити втрачене становище. Так, Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб", — йдеться в повідомленні.

Сили оборони тим часом продовжують просуватися вперед, як зазначили в командуванні. Завдяки ефективній роботі противник щодня втрачає живу сили та техніку.

Нагадаємо, 8 вересня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що ЗС РФ не витримують піхоти ЗСУ і відступають із Кліщіївки. За його словами, українська сторона має перевагу на цьому напрямку, адже противник втратив усю завезену туди техніку і не може витримати тиску з боку ЗСУ.

Також 8 вересня повідомлялося, що американські аналітики з ISW відзначили успіхи ЗСУ в районі Бахмута і Роботиного. Через тиск українських військових противник змушений відступати відразу на багатьох позиціях.