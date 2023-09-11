Сили ТрО ЗСУ поповнилися британськими БТР і CVRT: що про них відомо

Після додаткового оснащення БТР і машини розвідки вирушать на передову.

Українські сили територіальної оборони (ТрО) ЗСУ отримали чергову партію британських гусеничних бронетранспортерів. Техніку закупив Світовий Конгрес Українців, про що організація повідомила на своєму сайті в понеділок, 11 вересня.

У цю поставку увійшли 15 БТР:

тринадцять FV432;

один CVRT Stormer;

один CVRT Shielder.

Уже в Україні бронетранспортери обладнають приладами нічного бачення українського виробництва, після чого техніку відправлять на фронт.

Командувач Сил територіальної оборони України генерал-майор Ігор Танцюра повідомив, що це друга партія БТР від СКУ. Загалом сили тероборони отримали від організації 40 машин. Техніка призначена для переміщення бійців на передній край, доставки вантажів, транспортування поранених та інших бойових завдань.

Гусеничний бронетранспортер FV432

Бронетранспортер FV432 Фото: Flickr

Герметизований броньований корпус FV432 забезпечує захист від стрілецької зброї та осколків снарядів. Машина керована екіпажем із двох осіб і може перевозити до 10 осіб особового складу. Бронетранспортер можна використовувати як мобільний командний пункт, машину зв'язку, швидку допомогу і для перевезення вантажів.

FV432 — британський бронетранспортер 1960-х років на єдиному шасі. Ця машина була основним бронетранспортером британської армії в 1960-1970-ті роки.

Крім БТРів силам ТРО було передано 10 відновлених повнопривідних вантажівок ГАЗ-66 і 2 багатоцільових броньованих тягачі МТ-ЛБ. Загальна вартість пакету допомоги оцінюється в 68 мільйонів гривень.

Українська діаспора в особі Світового Конгресу Українців надає допомогу ЗСУ з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Переважно їхня допомога спрямована на поліпшення забезпечення саме сил територіальної оборони. Серед іншого організовано постачання електростанцій, медичного спорядження та обмундирування. Загальний обсяг наданої допомоги перевищив 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Німеччина передала Україні ракети до ЗРК Patriot і дрони RQ-35 HEIDRUN.

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