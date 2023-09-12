Німеччина не постачатиме в Україну ракети Taurus, якщо США передадуть ATACMS, — Міноборони

За словами голови оборонного відомства Німеччини Бориса Пісторіуса, у війні немає автоматизму. Але раніше федеральний канцлер Олаф Шольц заявляв, що постачання Україні зброї з Німеччини залежитиме від того, як діятиме Вашингтон.

Напередодні, 11 вересня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що якщо США вирішать надати Києву далекобійні ракети ATACMS, це не потягне за собою постачання крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє Reuters.

"У цій війні немає автоматизації", — сказав Пісторіус під час поїздки в Кельн, додавши, що Берлін поки що не розглядає постачання Україні ракет Taurus.

Представники України підштовхують офіційний Берлін до постачання ракет дальністю понад 500 кілометрів, які запускаються з винищувачів. Зі свого боку федеральний канцлер Олаф Шольц раніше заявляв, що в частині передачі озброєнь Берлін діятиме за прикладом Вашингтона.

Велика Британія і Франція передали Києву крилаті Storm Shadow і Scalp, схожі за своїми характеристиками з Taurus. Але Вашингтон поки що утримується від постачання ATACMS, всупереч запитам Києва.

Постачання Україні ATACMS: дискусія просувається

Минулого тижня американське видання ABC повідомило, що Вашингтон незабаром планує почати постачання в Україну ракет ATACMS.

Зі свого боку, глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що обговорення постачання ATACMS просувається, але без подробиць.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв поговорити зі своїм американським колегою Джо Байденом і висловив сподівання, що згадані далекобійні боєприпаси Україна отримає восени.

Характеристики ракет Taurus

Крилаті ракети не завжди потрапляють на радари, бо летять на низьких висотах. Їх переважно використовують для атак по важливих цілях, як-от командні пункти/бункери, склади з боєприпасами й паливом, аеродроми та мости.

Росія атакує Україну крилатими ракетами, зокрема й цивільну інфраструктуру, в арсеналі ж Києва немає таких засобів ураження, як ракети "Калібр".

Нагадаємо, що США можуть передати Україні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною.

Також повідомлялося, що, за словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, питання про ATACMS порушували й під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена 7 вересня.