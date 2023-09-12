Становить загрозу миру та безпеці: Росія де-факто перетворилася на диктатуру, – ПАРЄ

У міжнародній організації висловили стурбованість через поправки Кремля до Конституції РФ. Ці зміни дозволили Володимиру Путіну залишатися при владі як мінімум до 2036 року.

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) наголосив на великій владі президента РФ Володимира Путіна та повній відсутності стримувань у вигляді сильного парламенту, незалежної судової системи, вільних засобів масової інформації та активного суспільства. Це все перетворило Росію де-факто на диктатуру, повідомляють у пресслужбі організації.

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції та нагадав про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що "відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи".

"Російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури "становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності й політичній незалежності їхніх сусідів", тому "відновлення демократії в Росії відповідає інтересам насамперед народу Росії, а також Європи та всього світу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня Інститут вивчення війни писав, що в РФ дедалі більше турбуються про думку громадян щодо вторгнення росії в Україну напередодні регіональних виборів у вересні 2023-го року та виборів президента 2024-го року.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними журналістів, у Кремлі вже почали думати про те, як підібрати Володимиру Путіну опонента на майбутні вибори, щоб той не видавався "дідом".