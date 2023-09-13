Випустили понад 2000 Shahed: РФ витратила на удари по Україні пенсії 500 тисяч росіян

За даними Страткому ЗСУ, перший іранський безпілотник типу Shahed Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року.

Понад 2000 ударних БпЛА типу "Шахед" Російська Федерація вже випустила по Україні. По це 13 вересня повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За інформацією Страткому ЗСУ, саме в цей день, 13 вересня, рік тому ЗС України збили перший іранський ударний дрон типу "Shahed".

"Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 "Шахедів" на день", — йдеться у повідомленні.

У Страткомі ЗСУ підрахували, що за цей час Росія витратила до ста мільйонів доларів на іранські безпілотники, якими атакувала територію України.

"Сумарна вартість цих камікадзе склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів. Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян", — заявили в Управління стратегічних комунікацій.

Що відомо про нічну атаку БпЛА 13 вересня

У ніч на 13 вересня 2023 року ЗС РФ атакували Одеську та Сумську області України кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

Усього було зафіксовано пуски 44 "шахедів". Основний удар був направлений на південні райони Одещини, на портову інфраструктуру регіону. За результатами бойової роботи Повітряних Сил ЗСУ знищено 32 ворожі ударні дрони "Shahed-136/131".

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що РФ серйозно удосконалила "шахеди", якими атакує Україну. Новий антишумовий пристрій, який знайшли серед уламків ударного дрона, виготовляють у Росії.