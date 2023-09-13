СБУ затримала очільника ТЦК та філії університету, які вивозили ухилянтів за кордон (фото)
Вартість "послуг" по виїзду з країни становила від 800 до 8 000 американських доларів і залежала від терміновості та наявності посередників, розповіли правоохоронці.
Служба безпеки України (СБУ) заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон військовозобовʼязаних. Серед затриманих – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному. Про це в середу, 13 вересня, повідомили в Службі безпеки України.
За гроші зловмисники "допомагали" своїм клієнтам виїжджати до країн Євросоюзу за допомогою підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.
Вартість "послуг" становила від 800 до 8 000 доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та наявності посередників.
"Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за межі України більше сотні ухилянтів", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що на Харківщині затримали начальника районного військкомату, який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.
Для цього посадовець залучав своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії, які записували клієнтам "важкі діагнози". Готову підробку ухилянти планували використати для виїзду за кордон.
Тим часом у Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів. За хабарі посадовиця гарантувала військовозобов’язаним позачергове зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.
У подальшому вона обіцяла "студентам" відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.
На Закарпатті ліквідували ще два канали нелегальної міграції за межі України. Так, у Тячівському районі зловмисник "сплавляв" ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону.
"Іншу схему організувала мешканка Берегівського району, яка переводила своїх клієнтів через кордон лісовими стежками", – додають в Службі безпеки України.
На Івано-Франківщині правоохоронці викрили трьох ділків, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що 12 вересня викрили ексдиякона УПЦ МП, який відправляв ухилянтів за кордон як "церковних місіонерів". Вартість "місця" в такому списку становила 4 500 доларів США з людини.
Також 10 липня в Черкаській області СБУ викрила клірика УПЦ (МП), який виправдовував російську збройну агресію.