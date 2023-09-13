Що швидше Росія програє, то більше шансів у світу повернутися до стабільності, — Подоляк

За словами радника глави ОП, глобальний світ ґрунтується на стабільності та міжнародному праві, тому нинішній владі Кремля там немає і не буде місця.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про можливості російської пропаганди спотворити реальність і вирвати слова з контексту. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 13 вересня.

За його словами, російські пропагандисти регулярно намагаються спровокувати конфлікт і використовують вони для цього найрізноманітніші методи. Спотворюється сенс усіх публічних заяв тих, хто не згоден із політикою Кремля.

"Звісно, Туреччина, Індія, Китай та інші регіональні держави все більш і більш обґрунтовано претендують на глобальні ролі в сучасному світі — і для цього є всі підстави: історичні, економічні, культурні, наукові, політичні. І ці ролі давно вже набагато ширші, ніж у Росії. Але глобальний світ набагато ширший, ніж навіть найпродуманіші регіональні національні інтереси", — йдеться в повідомленні.

Михайло Подоляк зазначив, що глобальний світ ґрунтується на стабільності та передбачуваності дій. Завжди знаходиться місце для раціональності та стратегії, міжнародного права та чітких правил гри.

Представники Російської Федерації в цей час намагаються демонстративно підірвати всі основи глобального свiту і регулярно порушують міжнародне право.

"Так чи інакше, ігнорувати це через ситуативні та регіональні економічні інтереси нераціонально, оскільки це загрожує довгостроковими наслідками. Чим швидше Росія програє, тим більше шансів у світу повернутися до стабільності і правил гри. Завдання великих держав — прискорити цей момент", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 12 вересня Михайло Подоляк заявив, що Індія і Китай заробляють на війні в Україні, адже не знають як влаштований сучасний світ. За його словами, такі країни, як Індія, Китай і Туреччина кажуть, що переслідують свої національні інтереси, але в контексті війни в Україні вони не аналізують наслідки своїх кроків.

Після цього в Пекіні відреагували на заяви радника глави ОП і зажадали від Михайла Подоляка порозумітися з цього приводу. Представник китайського МЗС Мао Нін зазначила, що влада КНР незмінно займає відповідальну позицію щодо української проблеми, прагнучи до її мирного врегулювання шляхом переговорів.