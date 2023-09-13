В районі Лиману 66 бригада ЗСУ знищила техніку РФ (відео)

Аеророзвідники зафіксували ворожий об'єкт, який намагалися заховати серед густої рослинності, та ліквідували його.

Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго ліквідували російську техніку. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу у Facebook.

Воїни зафіксували транспортний засіб, який росіяни намагалися приховати. Згодом відбулося знищення об’єкта.

"Ворог зустрічає тільки смерть свою. І вона приходить до них несподівано, з неба. Слава Україні", – йдеться у дописі.

Знищення техніки РФ у вересні

Бійці УДА зафіксували російську БМП та зуміли оперативно знищити FPV-дроном. Воїни запустили ударний безпілотник та ліквідували російську БМП, яку зафіксували на дорозі.

"Гради" 10 вересня знищили склади з боєприпасами та пальним РФ у Соледарі. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад БК російських загарбників. Спершу аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували об'єкти росіян. Згодом українські воїни застосували РСЗВ "Град".

Бійці 40 бригади ЗСУ 10 вересня знищили гармату Д-30. Російські війська й надалі використовують цивільну інфраструктуру для того, щоб приховати свою зброю, але це їм не вдається завдяки діям українських артилеристів.

Нагадаємо, 31 серпня бійці бригади "Спартан" ліквідували російську МТ-ЛБ. Вогневе ураження техніці ворога українські захисники завдали артилерійським вогнем з міномета. Бригада оперативного призначення "Спартан" й надалі проводить успішні наступальні дії на Запорізькому напрямку. Завдяки їхнім зусиллям звільнено населений пункт Роботине та ліквідовано переважаючі сили військ РФ.