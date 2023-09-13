"Це буде перелом у війні": аналітик розповів, чому деокупація Токмака так важлива (відео)

Військовий аналітик Олексій Гетьман припускає, що після звільнення Токмака можна очікувати "жесту доброї волі" ЗС РФ у Мелітополі.

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що внаслідок звільнення міста Токмак Запорізької області, армія Російської Федерації втратить основну логістичну артерію для постачання свого угруповання на півдні. Адже залізниця, яка пролягає саме через Токмак, а далі — на Джанкой, живить кримське та південне угруповання противника. Таку думку Гетьман висловив 13 вересня в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він нагадав, що ЗСУ підійшли до цього населеного пункту вже дуже близько, на відстань менше ніж 20 км. Це боротьба за Токмак — це боротьба за логістичний шлях. По цій залізниці поставляється все необхідне для російської армії.

"Дорога Волноваха — Токмак, на південь від Мелітополя і далі до Джанкоя, — це єдина залізниця, якою можна щось серйозне підвозити. Коли ми подолаємо 20 км до Волновахи або 20 км до Токмака, і переріжемо можливість перевозити вантажі залізницею, по суті, російські війська залишаться тільки з Кримським мостом, який теж, я впевнений, буде знищений", — вважає Олексій Гетьман.

За його словами, тоді у російської армії всього необхідного для ведення бойових дій залишиться приблизно на 2-3 місяці. Наразі біля Токмака ворог побудував кругову оборону і зміцнив свої позиції в цій місцевості.

Аналітик припускає, що після звільнення Токмака можна очікувати "жесту доброї волі" ЗС РФ у Мелітополі.

"Далі їм не гірше стане, їм стане ніяк, тому що в них просто не буде звідки підвозити все необхідне — снаряди, боєкомплект, зброю, техніку, паливно-мастильні. Це, за великим рахунком, навіть не те, що перелом у літньо-осінній наступальній операції ЗСУ, це буде перелом у війні", — наголосив Гетьман.

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Нагадаємо, 12 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили про успіхи на Запоріжжі та в районі Бахмута. Вони відбили кілька позицій ворога та закріплюються там.

Крім того, у Генштабі розповіли про успіхи біля Роботиного. На Мелітопольському напрямку українські бійці продовжують контрнаступальні дії. Проте окупаційні війська намагаються відновити свої підрозділи та продовжують штурмувати позиції Сил оборони.