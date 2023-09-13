Згорілий БДК "Минск": у Міноборони РФ стверджують, що десантний корабель буде відновлено

Корабель ВМФ Росії міг отримати влучання крилатої ракети в машинне відділення, зазначили українські експерти. Тож з огляду на ступінь пошкодження, корабель відновленню не підлягає.

У мережі з'явилися фотографії великого десантного корабля (ВДК) російського флоту "Минск", який 13 вересня зазнав істотних пошкоджень унаслідок удару по морському заводу в Севастополі. Водночас у Міноборони РФ стверджують, що корабель все ж таки підлягає відновленню, після чого повернеться в стрій, повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

"Два кораблі Військово-морського флоту, що проходили плановий ремонт у судноремонтному заводі ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі. С. Орджонікідзе в місті Севастополі та пошкоджені внаслідок ракетного удару київського режиму 13 вересня, будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів", — ідеться в повідомленні.

Як можна помітити, у публікації Міноборони РФ ідеться про два кораблі, але їхніх назв не згадують. Однак згідно з даними OSINT-дослідника H. I. Sutton, другим об'єктом, що постраждав від удару, був підводний човен "проєкту 877". Це ж підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що українська розвідка підтверджує пошкодження великого десантного корабля "Мінськ" і підводного човна "Ростов-на-Дону".

Що кажуть експерти

Що стосується відновлення ВДК "Мінськ", то, на думку експертів "Мілітарного", корабель зазнав вельми серйозних ушкоджень унаслідок пожежі і втратив усю надбудову.

"Він дістав серйозну пробоїну в лівий борт у районі надбудови, що може означати потрапляння крилатої ракети під кутом прямо в машинне відділення", — зазначили експерти.

Вони додали, що з огляду на складність ремонту корабля і ступінь пошкодження можна говорити, що ВДК "Мінськ" не підлягає відновленню.

Раніше в російському Міноборони повідомили, що в ніч на 13 вересня судноремонтний завод у Севастополі атакували 10 крилатими ракетами, з яких сім нібито було збито. Крім того, за даними окупаційної влади, внаслідок удару постраждали 24 людини, четверо з яких дістали травми "середньої тяжкості".