"Є ураження": FPV-дрон "Маґури" наздогнав російську техніку (відео)

Бійці застосували БПЛА-камікадзе під час руху російської техніки на дорозі.

Рота ударних безпілотників 47-ої механізованої бригади "Маґура" успішно знищує техніку окупантів. Результати роботи 13 вересня підрозділ опублікував у Facebook.

Бійці застосували FPV-дрон під час руху російської техніки. Бойова машина була уражена. У повідомленні йдеться про те, що це відбулося на Мелітопольському напрямку.

Застосування FPV-дронів на війні з РФ

Бригада Нацгвардії 12 вересня знищила комплекс "Муром-М", встановлений на мосту. Комплекс був розташований поблизу споруди, щоб створити ефект маскування, але це не допомогло заховатися від FPV-дрона.

Бійці УДА 11 вересня зафіксували російську БМП та одразу знищили FPV-дроном. Воїни запустили ударний безпілотник та ліквідували російську БМП, яку зафіксували на дорозі. Бойова машина піхоти окупантів вже диміла на дорозі. Згодом бійці запустили ударний безпілотник та ліквідували БМП.

Під Куп'янськом прикордонники знищили FPV-дроном вантажівки російських військ. Російське командування втратило дві вантажівки, якими планувало перевозити живу силу, набої або озброєння. Цього вдалось досягнути завдяки двом FPV-дронам, вартістю кілька сотень доларів. Розвідувальний дрон вистежив дві російські вантажівки, які рухались неподалік від лінії фронту. У дописі вказано, що це військові УАЗи ЗС РФ. Під наглядом розвідників на цілі спрямували FPV-дрони. Безпілотники підлетіли до машин збоку, врізались у кузов: на місці удару задиміло.

Нагадаємо, 13 вересня в районі Лиману 66 бригада ЗСУ знищила техніку РФ. Аеророзвідники зафіксували ворожий об'єкт, який намагалися заховати серед густої рослинності, та ліквідували його.