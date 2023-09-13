Вибухи в Криму: з'явилися супутникові знімки Севастопольського морського заводу (фото)

Оприлюднено знімки, зроблені 12 і 13 вересня — до та після атаки на завод. На них видно пошкодження одного із суден.

Внаслідок вибухів та пожежі на Севастопольському морському заводі зафіксовані значні пошкодження. З’явилися супутникові знімки до і після ракетної атаки. Відповідне відео опублікував сервіс Planet.

Оприлюднено знімки, зроблені 12 і 13 вересня. Українська розвідка повідомила, що внаслідок удару на території заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

На опублікованих кадрах видно, що одне із суден отримало значні пошкодження.

Атака на Севастопольський морський завод: що відомо

У ніч проти середу, 13 вересня, з’явилися численні повідомлення про потужні вибухи в окупованому Севастополі. В результаті чого було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ". Стан підводного човна, який є ракетоносієм "Калібрів", невідомий. Крім цього, росЗМІ повідомили, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, поранення отримали ще 26. РосЗМІ з посиланням на власні джерела у керівництві Севастопольського морського заводу ім. Серго Орджонікідзе повідомили, що ніхто зі співробітників не загинув та не постраждав.

Супутникові фото уражень російських суден Супутникові знімки суднобудівного заводу ім. Орджонікідзе. Фото: Def Mon

У Повітряних силах натякнули, що удару могло бути завдано крилатими ракетами Storm Shadow / SCALP-EG.

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська система ППО відпрацювала, проте не було повідомлено, скільки цілей уражено.