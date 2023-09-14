США готові "без вагань" відреагувати, якщо КНДР постачатиме зброю в РФ, — CNN

За словами представника Держдепу Метью Міллера, Штати вже запровадили санкції проти організацій, які сприяли збройовим угодам між Північною Кореєю і Росією.

Сполучені Штати "без вагань введуть санкції", якщо зустріч президента Росії Володимира Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина призведе до обміну зброєю між двома країнами. Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер, пише CNN.

"Ми вже зробили низку дій щодо запровадження санкцій проти організацій, які були посередниками у продажу зброї між Північною Кореєю і Росією, і ми без вагань запровадимо додаткові заходи, якщо це необхідно", — заявив він.

За словами Міллера, Штати не порушували питання про потенційне постачання Росією ядерних технологій Північній Кореї разом із Китаєм. Однак потенційна можливість цього не виключається.

Міллер заявив, що держсекретар Ентоні Блінкен порушував питання про ядерну програму Північної Кореї і програму балістичних ракет КНДР у своїх бесідах із китайськими офіційними особами в Пекіні.

Журналісти зазначили, що напередодні зустрічі Путіна і Кіма офіційні особи США попередили, що Росія і Північна Корея "активно просуваються" в потенційній збройовій угоді, яка може призвести до того, що Пхеньян надасть Москві зброю для війни проти України.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин підтримав Путіна у війні проти "зла імперіалізму" в Україні. За словами лідера Північної Кореї, зараз для КНДР "першим пріоритетом є відносини з РФ".

"Російська армія і народ, безумовно, здобудуть велику перемогу в священній боротьбі за покарання великого зла, яке претендує на гегемонію і має експансіоністські ілюзії", — сказав Кім, піднявши тост за здоров'я "товариша Путіна" та за перемогу "великої Росії".