Росія хоче взяти оперативну паузу на фронті на 5 місяців: в ОП назвали причини і мотиви

За словами Михайла Подоляка, якщо зараз знизити інтенсивність бойових дій і зупинити контрнаступ, це неминуче призведе в майбутньому до подальшої ескалації.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що Російській Федерації необхідна оперативна пауза, тому вона використовує для цього всі свої ресурси. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 14 вересня.

За його словами, противник хоче взяти перепочинок приблизно до 5 місяців, за час якого буде проведено додаткову підготовку підрозділів.

"Основне завдання Росії сьогодні — організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (щонайменше), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні операції України і припинивши обстріл/руйнування її тилових баз", — ідеться в повідомленні.

Окремо радник глави ОП зазначив, що за час оперативної паузи РФ планує зробити такі речі:

переозброїти армію;

провести додаткову хвилю мобілізації;

навчити нові підрозділи;

організувати нову логістику;

розгорнути додаткові військові потужності виробництва;

сформувати коаліцію країн, які "втомилися від війни". Для цього в різних країнах здійснюватиметься тиск на суспільство.

Усе це, на думку влади Кремля, повинно допомогти їм здобути якісь успіхи, однак Михайло Подоляк упевнений, що тільки поразка Російської Федерації здатна привести до миру.

"Для цього використовуються всі ресурси — інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські... Однак будь-яка "пауза в інтересах Росії" насправді неминуче призведе до подальшої ескалації", — продовжив радник глави ОП.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що ЗС РФ намагаються штурмувати втрачені території на півдні. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що російські окупанти не хочуть залишати звільнені населені пункти, тому намагаються вести боротьбу за контроль над ними.