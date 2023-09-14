"Тут без варіантів": у Росії не вийде "сховати" свої кораблі від ударів, — ЗСУ (відео)

У ВМС пояснили, що ворожі судна можуть бути переміщені навіть в Казань, але від атак їх врятувати не вдасться. Також у війську припустили, що у РФ можуть виникнути проблеми з забезпеченням окупантів.

Переміщення російських військових кораблів з тимчасово окупованого Севастополя не вбереже їх від ймовірних атак. Про це в ефірі "Свобода.Ранок" 14 вересня заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Їх можна навіть в Казань відігнати, умовно. Там є й інші заводи — той самий Лиман у Керчі або ж Феодосія. Заводів вистачає. Але ж корабель — це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія", — сказав він.

Представник ВМС зазначив, що у разі, якщо Росія зможе забезпечувати своє військо на півдні України лише через море, у країни-агресорки виникнуть труднощі.

"Тому, що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, й, по-друге, навіть якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті", — підкреслив Плетенчук.

Випуск "Свобода.Ранок" від 14 вересня (коментар Дмитра Плетенчука — з 14:57)

Нагадаємо, вночі на 13 вересня ЗСУ атакували судноремонтний завод в Севастополі, внаслідок чого були пошкоджені дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ". У ВМС заявили, що відновлення уражених суден буде коштувати дорожче за будівництво нових.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 14 вересня також заявляла, що РФ навряд вдасться відновити пошкоджені у Севастополі кораблі. Окрім того, за її словами, внаслідок удару постраждав і сам завод, тож окупантам нема де ремонтувати судна.